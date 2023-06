Etwa 430 NÖ-Beschäftigte der Möbelkette werden gekündigt

Das angekündigte Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung bei der Möbelkette Kika/Leiner ist heute am Landesgericht St. Pölten eröffnet worden. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent zahlbar innerhalb von zwei Jahren angeboten. Zum Insolvenzverwalter wurde der St. Pöltner Rechtsanwalt Volker Leitner bestellt, teilten die Kreditschützer AKV, Creditreform und KSV am Dienstag mit.

Nun beginnt auch die Arbeit für den Insolvenzentgeltfonds (IEF) in der Causa Kika/Leiner, der für eine gewisse Zeit in Höhe von rund 60 Millionen Euro offene Löhne, Gehälter, Beendiungsansprüche und Abfertigungen zahlen wird. Bis zum 19. Juni werden an alle Filialstandorten Betriebsversammlung abgehalten, wo die Arbeiterkammer und der „Insolvenzschutzverband für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ (ISA) werden dort über die Wahrung der Ansprüche (u.a. laufendes Entgelt, Sonderzahlungen) informieren.

AMS NÖ: Branchenübergreifendes Interesse an Mitarbeiter-Übernahme

Jede dritte NÖ-Beschäftigte der Möbelkette - rund 430 von 1.278 Mitarbeitern - wird per Ende Juli seine Arbeitsstelle verlieren. Um Betroffene bei der Jobsuche rasch zu unterstützen, sind beim AMS NÖ bereits Vorbereitungen angelaufen. Das Interesse von Unternehmen, quer durch alle Branchen gekündigte kika/Leiner-Mitarbeiter zu übernehmen bzw. ihnen ein Angebot zu machen, ist groß. „Diese Angebote werden wir so rasch wie möglich an die Betroffenen weitergeben. Unser Ziel ist, Arbeitslosigkeit soweit wie möglich zu verhindern und den ehemaligen kika-Leiner-Beschäftigten einen nahtlosen Umstieg in ein neues Beschäftigungsverhältnis zu ermöglichen", sagt Sandra Kern, stv. Landesgeschäftsführerin des AMS NÖ.

Die Chancen auf einen beruflichen Neustart seien am NÖ-Arbeitsmarkt weiterhin sehr günstig, heißt es in einer Presseaussendung des AMS NÖ. Per 1. Juni sind bei den 22 NÖ-Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice rund 18.800 freie Stellen gemeldet. Das aktuelle Jobangebot biete viele Optionen. „Wir empfehlen allen, die sich neu orientieren möchten unsere Berufs- und Qualifizierungsberatung. Rund 2.500 Personen aus Niederösterreich haben dieses Angebot heuer bereits genutzt", so Kern.

Im Falle unvermeidlicher Arbeitslosigkeit stehe das Arbeitsmarktservice mit Information, Beratung, Vermittlung und Förderung den ehemaligen kika/Leiner-Beschäftigten zur Seite. Ergänzende spezielle Angebote wie etwa Jobbörsen, Vor-Ort-Beratungstage etc. befinden sich in Abstimmung und sollen umgesetzt, sobald klar ist, wann und in welchem Umfang die Kündigungen ausgesprochen werden, heißt es vom AMS NÖ.

Gemessen an den gekündigten Dienstnehmern ist die kika/Leiner-Pleite die fünftgrößte Insolvenz in Österreich seit 1981. Die größte Pleite betraf den Handelsriesen Konsum im Jahr 1995 mit 22.000 Dienstnehmern.