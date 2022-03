Vierwöchige Ferienbetreuung von NÖ Familienland und WKNÖ

Werbung

Familien- und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Wirtschaftskammer Niederösterreich-Präsident Wolfgang Ecker präsentierten am heutigen Montag das neue Ferienbetreuungsprogramm von NÖ Familienland und WKNÖ.

Insgesamt vier Wochen dauert das Ferienbetreuungsangebot. „Es geht um vier Wochen, in denen wir den Eltern die Sorge abnehmen, was ihre Kinder in dieser Zeit tun sollen“, meint Teschl-Hofmeister. Sie teilen sich in zwei Bereiche auf: die 100-Jahre-Niederösterreich-Ferienwoche und drei Wochen Wifi-Kids Academy.

80 Workshops im Angebot

Die Ferienwoche findet von 18. bis 22. Juli 2022 in den Räumlichkeiten des WIFI St. Pölten statt. Sie bietet Betreuungsplätze für 160 Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 14 Jahren. Das Angebot für die Kinder umfasst rund 80 Workshops. Darunter sind unter anderem Führungen durchs Museum oder Betriebswerkstätten, Theatervorstellungen, Bewegungseinheiten. Sie können sich zudem im Schauspielen oder an Medienberufen versuchen und in die Welt der Wirtschaft hineinschnuppern.

Die Workshops dauern von 7 Uhr 30 bis 17 Uhr und die Kinder bekommen ein warmes Mittagessen. Die Ferienwoche ist kostenlos - einziges Kriterium zur Anmeldung für Familien ist, einen NÖ Familienpass zu besitzen. Ab 8. Mai können Eltern ihre Kinder anmelden.

Wifi Kids-Academy in St. Pölten, Amstetten, Neunkirchen und Mödling

Ab der 4. Juliwoche geht es dann in den Wifi-Werkstätten weiter: Im Rahmen der Wifi Kids-Academy können Kinder von acht bis 14 Jahren in diverse Berufe, wie zum Bespiel Koch, Steinmetz, Programmierer oder Filmemacher, hineinschnuppern. „Als Präsident der Wirtschaftskammer wünsche ich mir natürlich, dass viele Kinder und Jugendliche Lust darauf bekommen, selbst ein Unternehmen zu führen und ‚ihr eigener Chef‘ zu sein“, sagte Ecker.

Den Beginn macht hierbei das Wifi St. Pölten von 25. Juli bis 5. August. Heuer neu wird auch im Wifi Amstetten von 25. bis 29. Juli eine Kids-Academy angeboten. Vom 1. bis 5. August geht es im Wifi Neunkirchen weiter. Den Abschluss bildet die Kids-Academy im Wifi Mödling vom 8. bis 12. August. Im Kostenbeitrag von 30 Euro pro Tag sind die Verpflegung und alle Arbeitsmaterialien enthalten.

Wolfgang Stix, Geschäftsführer von Styx Naturcosmetic, und Matthias Pacher, Geschäftsführer des Museums NÖ sind zwei der zahlreichen Partner dieser Betreuungswochen. Beide freuen sich schon, wenn sie zahlreiche Kinder und Jugendliche besuchen und Workshops absolvieren.