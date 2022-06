Kleinkinder fahren kostenlos Bahn, aber ohne fixen Sitzplatz

Werbung

Kleinkinder fahren in Zügen und Bussen der ÖBB-Personenverkehr kostenlos und ohne Ticket in Begleitung einer oder eines Erwachsenen mit. Bei der Buchung eines Tickets für ein Kleinkind über die ÖBB-Website und die ÖBB-App (online/Mobile) geht das Bahnunternehmen aber davon aus, dass das Kind sich den Platz mit einer oder einem Erwachsenen teilt, heißt es von der Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (APF) in einer Aussendung.

Am Schoß der Erwachsenen ist Platz

Sofern kein freier Platz im Zug verfügbar ist und es sich nur um kurze Fahrzeiten handelt, kann das Kleinkind im Tageszug eventuell auf dem Erwachsenen-Schoß mitfahren. Schwieriger wird es aber auf längeren Strecken und im Nachtreiseverkehr, denn auch dort geht die ÖBB davon aus, dass das Kind sich mit einer oder einem Erwachsenen den Sitz-, Schlaf- oder Liegewagenplatz teilt.

Das Problem dahinter: Bei der Ticketbuchung etwa für einen Erwachsenen mit 5-jährigem Kind wird nur ein Ticket und eine Sitzplatzreservierung derzeit angeboten. "Weder online auf der ÖBB-Website oder im mobilen Buchungssystem wird darüber informiert noch eine optionale Möglichkeit der Buchung für das Kleinkind angeboten", kritisiert die APF in einer Aussendung.

Bereits seit 2017 bemüht sich die APF um die Lösung der Problematik, die bei betroffenen Kunden berechtigten Ärger verursacht. Die Agentur schlug den ÖBB vor, dass über den fehlenden eigenen Platz für das Kleinkind dezidiert auch bei der Buchung informiert wird. Außerdem sollte bei der Buchung auch für Kleinkinder die Möglichkeit einer Sitz-, Liege- oder Schlafwagenplatz-Buchung angeboten werden.

Anlässlich eines aktuellen Schlichtungsverfahrens haben die ÖBB wiederholt Maßnahmen zur Lösung des Problems der APF zugesagt, heißt es in der Presseaussendung.

Tipps der APF für Fahrgäste mit Kleinkindern

Achten Sie besonders bei der Buchung für Tickets mit Kleinkindern darauf, ob Sie einen eigenen Sitz- , Liege- oder Schlafwagenplatz für das Kind buchen möchten oder nicht.



Bei offenen Fragen empfiehlt es sich, die ÖBB-Personenverkehr anzurufen und ggf. telefonisch eine Buchung vorzunehmen.

Möchten Sie (nach aktueller Lage) ein Ticket/eine Reservierung für ein Kind unter sechs Jahren online/Mobile buchen, geht das derzeit nur, indem Sie das Alter des Kindes mit zumindest sieben Jahren angeben, damit das System ein eigenes Ticket/eine eigene Reservierung für das Kind anbietet.



Die Buchung eines eigenen Liege- oder Schlafwagenplatzes ist dann allerdings zu einem ermäßigten Tarif kostenpflichtig. Beim Sitzplatz bezahlen Sie zusätzlich nur die Reservierung, nicht das Ticket.

Links

Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte