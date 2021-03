Die Umweltschutzorganisationen GLOBAL 2000, WWF Österreich und der VCÖ haben einen 15 Punkte umfassenden Aktionsplan zum Ausstieg aus fossilem Gas und zur gezielten Anwendung erneuerbarer Gase erarbeitet. Der Aktionsplan fordert die Entwicklung einer integrierten Gas-Strategie und ein neues Gaswirtschaftsgesetz mit einer klaren Festlegung der Einsatzbereiche von erneuerbaren Gasen sowie einem raschen Ausstiegsplan für das Flächen-Gas-Netz.

„Fossiles Gas ist das Problem, nicht die Lösung. Entgegen der Behauptungen der Gasindustrie ist erneuerbares Gas weder kostengünstig, noch reichen die Potenziale für großflächige Anwendungen aus. Nur rund die Hälfte der derzeit verwendeten Menge an fossilem Gas kann in Österreich durch naturverträgliche erneuerbare Quellen zur Verfügung gestellt werden. Daher muss ihr Einsatz fokussiert sein und rasch auch gesetzlich geregelt werden“, sagt Karl Schellmann, Klimasprecher beim WWF Österreich.

Und: "Grünes Gas ist nicht die Lösung aller Probleme", sagt Johannes Wahlmüller von der Umweltorganisation Global 2000. Um die Klima- und Energiewende zu erreichen werde es nicht funktionieren, fossiles Gas eins zu eins mit Biomethan, Wasserstoff und synthetischem Gas zu ersetzen - wie die Gas- und Öl-Lobby es fordere. "Die maximale Biomethanpotenziale der Gaswirtschaft liegen in unserem Szenario bei vier Milliarden Kubikmeter erneuerbares Gas - derzeit liegt aber der Erdgasverbrauch in Österreich bei etwa 8,8 Milliarden." Bund und Länder müssten rasch sicherstellen, dass im Neubau keine Gasheizungen mehr zugelassen werden. "Die neue Wärmestrategie muss einen koordinierten Ausstiegsplan aus Gasheizungen enthalten“, so Wahlmüller.

"Zu fossil und zu ineffizient" sei Österreich derzeit noch in Sachen Energiewende unterwegs, Schellmann. Nur ein Drittel der Energie kommt aus erneuerbaren Energiequellen. "Erneuerbare Gase sind nur 'Notfalltropfen', die wie Medikamente dort einzusetzen sind, wo sie dringend notwendig sind und nicht anderes hilft", sagt Schellmann. Wie zum Beispiel in der Stahlindustrie (als größter CO2-Emittent), Chemieindustrie, zur Stabilisierung des Stromsystems oder als Power-To-Liquids im Flug- bzw. Schiffverkehr.

Wasserstoff sei übrigens nur "grün" und klimaneutral, wenn er mit Hilfe von Elektrolyse aus Ökostrom gewonnen wird. Der koste aber derzeit noch sechs Euro/kg. Fossiler Wasserstoff kostet nur zwei Euro/kg. Dieses Delta müsse die Politik schließen, fordert Christian Redl von Agora Energiewende. Um die angestrebte Klimaneutralität erreichen zu können, müsse Photovoltaik und Windkraft verdreifacht werden und gleichzeitig der Primär-Energieverbrauch bis 2050 halbiert werden. Gleichzeitig werde aber der Stromverbrauch um 50 Prozent steigen, da Verkehr, Wärme und Industrie elektrifiziert werden. "Das ist mit Energieeffizienz-Steigerungen die günstige Dekarbonisierungs-Option", sagt Redl. "Öl und Gas wird hauptsächlich durch Strom wie in Form einer Wärmepumpe, Elektrokessel und E-Mobilität ersetzt werden - nicht durch Wasserstoff und synthetische Gase", glaubt Redl.

Am Land: e-PKW für die "letzte Meile"

Als größter CO2-Verursacher ist der Verkehr für ein Drittel aller Emissionen im Flächen- und Pendlerland Niederösterreich verantwortlich. Für eine erfolgreiche Verkehrs- und Energiewende müsse man prioritär Verkehr vermeiden, ihn verlagern und zu allerletzt erst verbessern, sagt Ulla Rasmussen vom Verein "VCÖ - Mobilität mit Zukunft". Derzeit besitzen noch viele NÖ-Haushalte zwei oder sogar drei Autos. "Das sind vielfach 'Stehautos'".

Rad-Schnellwege (wie sie das Land NÖ bereits plant), der Ausbau des Öffi-Netzes und zusätzlicher Mikro-ÖV (e-Scooter, e-Bike) werden die "letzte Meile" (vom Wohnort bzw. zum Bahnhof) attraktiveren. Dort, wo sehr viele Kilometer gefahren werden, zahle sich auch ein e-PKW aus. Batterie-Recycler wie Li-Cycle (Nordamerika) und TES (Singapur) schaffen jetzt schon Recyclingquoten von 98 Prozent bei Kobalt/Nickel Batterien und 90 Prozent bei Lithium.

Im PKW-Bereich habe jedenfalls Gas absolut keinen Platz, "da ist ein elektrischer Betrieb effizienter. Auch die allermeisten LKWs sind elektrifizierbar, wobei nicht nur Batterie-Elektrischer Antrieb, sondern auch Oberleitungen in Kombination mit Akkus denkbar sind“, sagt Rasmussen.

