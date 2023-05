Bundesforste investieren Rekordgewinn in neue Projekte

Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) bewirtschaften für die Republik Österreich etwa 850.000 Hektar Naturflächen. Trotz der Folgen des Ukraine-Kriegs, der hohen Inflation und des Klimawandels erzielten die Bundesforste im Jahr 2022 aus wirtschaftlicher Sicht das beste Ergebnis ihrer Unternehmensgeschichte. Die Betriebsleistung stieg im Vergleich zu 2021 um 28,3 Prozent auf 323 Millionen Euro an.

An den Staat wurden 38,2 Millionen Euro gezahlt: Zehn Millionen Euro für die Dividende, 16,7 Millionen Euro für das Fruchtgenussentgelt und 11,5 Millionen Euro an Ertragssteuern. Der Rekordgewinn soll nun für neue Investitionen verwendet werden.

Nachfrage an Holz war im ersten Halbjahr besonders hoch

Alle vier Geschäftsbereiche der ÖBf (Forst/Holz, Immobilien, Dienstleistungen und Erneuerbare Energien) entwickelten sich im vergangenen Jahr positiv - im Bereich Forst/Holz, dem Kerngeschäft, war das erstmals seit drei Jahren wieder der Fall. „Wir hatten eine sehr hohe Nachfrage nach dem Rohstoff Holz, vor allem im ersten Halbjahr 2022“, begründet Georg Schöppl, ÖBf-Vorstand für Finanzen und Immobilien.

Auch der durchschnittliche Holzpreis stieg im Vorjahr um rund 20 Euro pro Festmeter an. Andreas Gruber, ÖBf-Vorstand für Forstwirtschaft und Naturschutz, rechnet jedoch damit, dass der Holzpreis wieder sinken wird. Grund dafür ist, dass es weniger Aufträge in der Bauwirtschaft gibt.

Weniger Schadholz in Niederösterreich als Landesschnitt

Gemessen am Anteil an Schadholz war 2022 erneut kein normales Jahr. In einem solchen liegt der Anteil an Schadholz im Durchschnitt bei 25 bis 30 Prozent, im vergangenen Jahr waren es österreichweit aufgrund der Trockenheit, Hitze und des Borkenkäfer-Befalls 50 Prozent, in Niederösterreichs Wäldern 30 Prozent. Besonders betroffen waren die Regionen rund um Göstling (Bezirk Scheibbs) und Hollenstein (Bezirk Amstetten).

Um den Borkenkäfer-Befall so gering wie möglich zu halten, investieren die ÖBf jedes Jahr vier bis fünf Millionen Euro. Immerhin sind sie für den Großteil der (Klimawandel-)Waldschäden, die sich 2022 auf 28 Millionen Euro beliefen, verantwortlich.

Größtes Holz-Immobilienprojekt entsteht in Wienerwald-Gemeinde

Besonders wichtig für den Konzerngewinn der ÖBf war die Sparte Immobilien, in der ein Ergebnisrekord erzielt wurde. Im Sektor Dienstleistungen treten die ÖBf als Partner von großen Infrastruktur-Betrieben wie der Asfinag und der ÖBB auf, kontrollieren Bäume und übernehmen die Waldbewirtschaftung für private Waldbesitzerinnen und -besitzer. Auch in diesem Bereich wurde ein leichtes Plus erwirtschaftet.

Den stärksten Anstieg gab es im Geschäftsfeld Erneuerbare Energien. Er betrug 45,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Bezug auf den Ausbau sehen die ÖBf ein Investitionspotenzial von über 200 Millionen Euro bis 2030. Geplant sind etwa große Wind- und Wasserkraftprojekte in der Steiermark, Salzburg und Tirol.

Aufgrund des Gewinns im Vorjahr sollen heuer 41,6 Millionen Euro investiert werden, hauptsächlich in Erneuerbare Energien und Immobilien. Bei Letzteren wird der Fokus auf das Bauen mit Holz gelegt. Das größte derartige Immobilienprojekt der ÖBf soll in Gablitz (Bezirk St. Pölten-Land) entstehen. Der Spatenstich für die 52 Mietwohnungen soll díesen Sommer erfolgen, die Kosten betragen 17,2 Millionen Euro.

Wald der Zukunft ist das zentrale Projekt

„Unser zentraler Auftrag ist es, den Wald klimafit zu machen“, betont Gruber. Aktuelle Herausforderungen sind der Klimawandel und die Borkenkäfer, weshalb für die „Waldpflege und klimafitte Wälder“ bis 2030 mehr als 100 Millionen Euro eingeplant sind.

Der Wald der Zukunft soll bis 2100 ein „artenreicher und nachhaltig bewirtschafteter Mischwald“ sein. Dafür werden vermehrt Lärchen und Eichen im Wienerwald gepflanzt, der Anteil an Fichten hingegen wird zurückgehen.

ÖBf bewirtschaftet 85.000 Hektar Gesamtfläche in Niederösterreich

Die ÖBf betreuen ca. zehn Prozent der Gesamtfläche von Österreich. Dazu gehören 510.000 Hektar Waldfläche, 2.000 Kilometer Fließgewässer, 74 größere Seen und 4.150 Gebäude. In Niederösterreich sind die ÖBf insgesamt für etwa 85.000 Hektar (4,4 Prozent der Landesfläche) verantwortlich.

Hier sind drei Betriebe der ÖBf angesiedelt: der Forstbetrieb Wienerwald mit Sitz in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land), der Forstbetrieb Waldviertel-Voralpen mit Sitz in Krems und der Nationalpark-Betrieb Donau-Auen mit Sitz in Eckartsau im Marchfeld (Bezirk Gänserndorf). Die Waldfläche in den Betrieben Wienerwald und Waldviertel-Voralpen beträgt rund 75.000 Hektar.