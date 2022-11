Hitze, Dürre und Schädlinge: Angepasster Ackerbau notwendig

Werbung

Das Klima wandelt sich und die Landwirtschaft ebenso. In Österreich reagiert man schon seit Jahren auf die sich ändernden Bedingungen. „Es ist ein Prozess und wir sind mitten drinnen“, sagt der Pflanzenbaudirektor der Landwirtschaftskammer Niederösterreich Manfred Weinhappel. Er spricht damit die Klimaanpassung an. Der Zukunftsplan 2020 bis 2025 der Landwirtschaftskammer Niederösterreich sieht Maßnahmen zur Klimaanpassung als einen zentralen Arbeitsschwerpunkt vor. Zahlreiche Forschungsprojekte suchen nach Lösungen für die Zukunft.

Die Sojapflanze ist gut für den heimischen Boden: Durch die anhaftenden Knöllchenbakterien auf den Wurzeln wird Stickstoff aus der Luft gebunden. Foto: Georg Pomaßl/LK NÖ

„Drei Phänomene machen uns in der Landwirtschaft besonders zu schaffen“, erklärt Manfred Weinhappel: „Die steigende Temperatur, vermehrte Trockenphasen und mehr Wetterextreme wie Hagel, Sturm und Überschwemmungen.“ Hinzu kommen noch Begleiterscheinungen wie Schädlinge, die sich bei Hitze besonders wohlfühlen.

Um sich an all diese Dinge anzupassen, bleibt den Bauern nichts anderes übrig, als an mehreren Schrauben zu drehen. „Nicht alles ist kompensierbar, aber vieles ist machbar“, sagt Weinhappel, der selbst aktiver Ackerbauer in Sierndorf ist. Die Kulturarten und ihre Sorten ändern sich oder werden sich ändern. Es werden sich die Pflanzen auf den Feldern durchsetzen, die dem Klima besser trotzen können. „Erdäpfel und Getreide tun sich beispielsweise schwer mit Trockenheit. Mais und Soja hingegen fühlen sich auch bei höherer Temperatur noch halbwegs wohl“, erklärt Weinhappel.

Die verschwindende Sommergerste

Ein Beispiel für eine klimabedingte Veränderung auf unseren Feldern ist die Sommergerste. In den 70er-Jahren wuchs sie auf über 300.000 Hektar Anbaufläche. Heute sind es nur noch 25.000 Hektar. „Diese Kulturart kann gar nicht mehr gut umgehen mit den Klimaveränderungen. Dass die Hitze der Gerste so stark zusetzt, sorgt für eine Versorgungslücke – vor allem für Bier. Als Braugerste braucht man sie“, so der Pflanzenbauexperte.

Die Wintergerste kann da Abhilfe schaffen. Sie wird bereits im Herbst angebaut, um die Winterfeuchtigkeit mitzunehmen. Bei einem Experiment in Sierndorf wurden mehrere Gerstensorten angebaut, dann wurde der Ertrag verglichen. „Mit Winterbraugerste sind die Erträge stabiler, die inneren Qualitäten sind bei diesen Sorten auch gegeben, das sorgt für hervor- ragendes Bier“, weiß Weinhappel.

Mit klimafitten Sorten zu experimentieren oder sie zu züchten, ist aber noch nicht die alleinige Rettung. „Wenn der Konsument etwas nicht kaufen beziehungsweise essen möchte, dann hilft auch die anpassungsfähigste Kulturart nichts.“ Die Hirse sei da das beste Beispiel, die könnte gut mit dem Klima umgehen, nur wird sie aktuell nicht besonders viel nachgefragt.

Eine weitere Schraube, an der man drehen kann, ist die wassersparende Bewirtschaftung. Wird der Boden wenig bearbeitet und viel beschattet, spart man Wasser. Bei einem Zwischenfruchtanbau wird geschaut, dass nach einer Ernte einer Hauptfrucht, wie beispielsweise Weizen, das Feld nicht brach liegt, sondern wieder begrünt wird.

Der dritte Punkt ist die Weiterentwicklung der Bewässerung. „Wenn wir beispielsweise hochwertiges Gemüse produzieren, geht es einfach nicht ohne genügend Wasser, sonst kann die Qualität nicht gewährleistet werden.“ Die Landwirtschaftskammer und das Land Niederösterreich haben mit der Gründung des Kompetenzzentrums Bewässerung reagiert. Seit 2020 werden hier Landwirte bei der Suche nach Lösungen beraten und unterstützt.

Schutz vor Schädlingen auf dem Acker

Eine konkrete Herausforderung für Niederösterreich sieht Weinhappel auch bei den Schädlingen. Beim Kartoffelanbau ist es der Drahtwurm oder bei den Zuckerrüben der Rübenrüssler. „Auch beim Raps haben wir ganz viele Schädlinge, der Anbau ist erschwert und die Rapsflächen gehen in Niederösterreich zurück.“ Weinhappel kritisiert in diesem Zusammenhang das negative Image von Pflanzenschutz. „Man verbindet es mit Gift, aber so wie Menschen krank werden und Medizin brauchen, ist es bei Pflanzen ähnlich. Bei Widrigkeiten wie Schädlingen, aber auch Krankheiten braucht es Pflanzenschutz einfach, um die Ernte zu sichern.“

Dass es bestimmte Kulturarten in ein paar Jahren gar nicht mehr geben wird, glaubt Weinhappel nicht. Es wird seiner Meinung nach lediglich zu Verschiebungen kommen in der Anbaufläche. „Es ist wirklich ein dynamischer Prozess“, betont der Sierndorfer nochmals. „Wir stecken da seit zehn, 15 Jahren drinnen und wir werden von Jahr zu Jahr die Maßnahmen verfeinern und neue Anpassungsstrategien finden.“