In einer Wiener Garage im Jahr 2013 legten die zwei "radlnarrischen Papas" (sic!) Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld den Grundstein für die Kinderfahrrad-Schmiede woom. Mittlerweile beschäftigt das auf Nachhaltigkeit und Ergonomie fokussierte Kinderfahrrad-Startup in Klosterneuburg rund 100 Mitarbeiter. 142.000 Kinderräder gingen allein 2019 von hier aus in alle Welt. Der Verkauf der Kinderfahrräder startete 2013. Gewinne erzielt woom nach eigenen Angaben seit 2017.

Seit dem Corona-bedingten Radlboom "kämpft" das Unternehmen sogar mit einem Nachfrageplus von 60 Prozent. Das junge Unternehmen kam mit der Produktion und Lieferung der Kinderfahrräder nicht mehr nach. "Das hat uns auf dem falschen Fuß erwischt", sagt Marcus Ihlenfeld. Gleichzeitig kam es wegen der Coronakrise zu Lieferengpässen bei Komponenten und damit zu Verzögerungen in der Produktion, wie aus dem Jahresabschluss 2019 hervorgeht.

Im Zusammenhand mit den Lieferschwierigkeiten sind neue Investoren wie die Private-Equity-Firma Bregal der Unternehmerfamilie Brenninkmeyer (C&A), der Unternehmer Stefan Kalteis und auch Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner bei woom eingestiegen.

Für den Klosterneuburger Kinderfahrhersteller ist der Einstieg der Investorengruppe um Bregal die erste größere Finanzierungsrunde. Bisher finanzierte sich woom unter anderem über zwei Nachrangdarlehen über 250.000 Euro und 650.000 Euro. Eine Summe, wie viel Geld die nun an Bord geholten Investoren in das Unternehmen stecken, nannte Ihlenfeld nicht.

"Wir sind sehr stolz auf das, was wir in den letzten sieben Jahren erreicht haben”, sagt woom CEO Christian Bezdeka. “Dass wir jetzt mit neuem Kapital weiter wachsen, um noch mehr Kinder weltweit fürs Radfahren zu begeistern und die steigende Nachfrage zu befriedigen, ist der logische nächste Schritt.” Mit Partnern soll nun die Produktion der Fahrräder auch in Europa am Standort Polen aufgebaut werden. Dadurch kommen Erzeugung und Nachfrage nahe zusammen, ein Faktum, das in die Nachhaltigkeitsstrategie von woom einzahlt. Ein Teil der Fahrräder, nämlich jene für den Raum Asien-Pazifik (Ostasien, Südostasien, Australien, Ozeanien) und den Raum Amerika (Kanada, Vereinigte Staaten, Brasilien, Argentinien, Mexiko) wird weiterhin in Asien produziert.