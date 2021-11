Schwerstarbeit am rauchenden Meiler

Der würzige Geruch zieht sich schon in die Nase, wenn man auf das Haus der Wiesers in Rohr im Gebirge zusteuert. Er erinnert an eine Räucherkammer oder das Wärmefass am Christkindlmarkt. Sehen kann man den Meiler, also einen penibel geschlichteten, rauchenden Holzklotz, erst viel später.

Peter Wieser hat dort in der Nacht zwei Kontrollgänge gemacht. Frühmorgens steht er wieder vor dem Holzstapel gegenüber der Familien-Landwirtschaft. Mittlerweile gilt die Köhlerei, die noch neun Familien im Nebenerwerb in NÖ betreiben, als immaterielles Kulturerbe.

Damit Holz zu Holzkohle wird, muss Wieser das selbst geschlägerte und getrocknete Hart- und Nadelholz schlichten, dann wird es mit schwarzer Erde überzogen und angezündet. Der Meiler brennt dann einige Wochen. Die Luftzufuhr muss immer gesteuert werden. „Wie das geht, weiß nur mein Mann“, sagt Gertrud Wieser und grinst. Er hat die alte Technik von seinem Vater und der wieder von seinem Vater gelernt.

Hände und Kleidung stets schwarz gefärbt

Eine leichte Arbeit ist die Köhlerei nicht. Ständig muss Holz geschleppt und Kohle verpackt werden. Hände und Kleidung der Köhler sind permanent schwarz gefärbt. Zu schaffen macht ihnen auch der Staub.

Verkauft wird das Endprodukt ab Hof. Über zu wenige Kunden können die Wiesers nicht klagen. „Dank des Grill-Trends ist unser Produkt gefragt“, sagt Wieser. Dass das Handwerk ausstirbt, glaubt sie nicht. „Aber die Zukunft ist unsicher“, denkt sie.

Nachdenken, was sein könnte, wollen die Wiesers nicht. Lieber bereiten sie das Holz für den nächsten Meiler vor. Schließlich muss im Herbst so viel Kohle zusammen sein, dass ihre Kunden durch den Winter kommen.