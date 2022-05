Banknoten-Druckmaschinen aus Maria Enzersdorf: "Jede Note einzigartig"

Werbung

„Wir sind der operative Teil der Banknoten-Business-Unit der Unternehmensgruppe Koenig & Bauer“, erklärt CEO Rudolf Vogl bei der Betriebsbesichtigung im niederösterreichischen Maria Enzersdorf im Bezirk Mödling. „Hier werden alle Banknotendruckmaschinen gebaut“, so Rudolf Vogl weiter. „Die Maschinen stellen wir am Standort bis zur Abnahmereife fertig, sodass am Ende der Einheit als Resultat in Pakete verpackte Banknoten herauskommen können.“

Jeder der Koenig-&-Bauer- Standorte habe laut dem CFO Robert Galik, der ebenfalls an der Begehung teilnimmt, seine eigene DNA.

Das Unternehmen König & Bauer in Maria Enzersdorf beschäftigt 300 Mitarbeiter und ist Weltmarktführer auf dem Sektor Banknotendruckmaschinen. Foto: Koenig & Bauer (AT)

Das deutsche Stammhaus in Würzburg ist federführend in Forschung und Entwicklung neuer Maschinen, für neue Technik und für das Ersatzteilgeschäft sowie für das Projektmanagement zuständig.

Lausanne in der Schweiz ist für den Vertrieb und die Entwicklung der Sicherheitsmerkmale verantwortlich, tritt gegenüber den Endkunden auf und kümmert sich um Prepress (die Zusammenfassung aller Prozesse vor dem Druck) und das Design aller Drucksorten.

In Maria Enzersdorf werden schließlich die Gesamtmaschinen produziert und sämtliche Maschinenbedienungstrainings und Service-Trainings durchgeführt. Hier sind auch Vertrieb und Service von Bogenoffsetdruck und Kennzeichnungstechnik für das lokale Vertretungsgebiet angesiedelt.

Jede Banknote ist einzigartig auf der Welt

Zur Produktion einer Banknote benötigt man, je nach Technologie, mehrere Maschinen. „Jeder Geldschein ist ein kleines Kunstwerk und erfordert ein Höchstmaß an Technologie und Sicherheit“, erklärt der technische Geschäftsführer.

Mit dem Offsetdruck erhält das Papier seine Farben. Die zweite Maschine (eine SOI) erzeugt mit dem ORLOF-Verfahren die Haptik des Papiers. Weitere Maschinen bringen Sicherheitsfeatures (ein Hologramm und den Kipp-Farbendruck) an. Dabei entsteht der Flip-Flop-Effekt beim Kippen des Scheines. Erst durch die Kennzeichnungs- und Nummerierungsmaschinen wird das Papier dann zur Banknote. Denn jede Geldscheinnummer pro Donation gibt es nur einmal auf der Welt, somit ist jede Banknote einzigartig. „Unsere Unternehmensgruppe ist maßgeblich verantwortlich für sämtliche Sicherheitsfeatures und Neuheiten im Banknotendruck“, so Vogl weiter.

Koenig & Bauer Österreich feiert nächstes Jahr sein 175-Jahr- Jubiläum. Gegründet wurde die österreichische GmbH 1848 in Wien, der Firmensitz besteht seit dem Jahr 1900 in Maria Enzersdorf – es ist somit das älteste Druckmaschinenbauunternehmen Österreichs. Mit einem Marktanteil von etwa 80 Prozent ist der Konzern Weltmarktführer auf dem Sektor Banknotendruckmaschinen. Die Unternehmensgruppe hat in der Branche des Geldmaschinenbaus nur wenige Mitbewerber. Einer davon ist der japanische Druckmaschinenhersteller aus der Komori–Gruppe.

Zwei Mechatroniker beim Service einer K & B-Druckmaschine. Foto: Koenig & Bauer (AT)

„Der Unterschied zu uns ist“, so Vogl, „dass der japanische Mitbewerber nur Maschinen produziert, wir aber bieten die Gesamtlösung vom Design und Know-how bis zu den verpackten Banknotenpaketen.“

Das Werk in Österreich ist laut Geschäftsführung strategisch wertvoll, da es sich mitten im Herzen Europas befindet. Es ist nur 20 Minuten vom Flughafen Wien entfernt und internationale Kunden lieben das kleine, innovative Land mit großer historischer Tradition.

„Internationale Kunden kommen zu uns und überzeugen sich von der Qualität der Koenig-&-Bauer-Druckmaschinen“, berichtete Galik. Vor Kurzem, so der kaufmännische Geschäftsführer, war wieder eine Delegation aus einem großen europäischen Land im Werk Maria Enzersdorf, welches Banknoten mit Maschinen des österreichischen Unternehmens druckt. Viele Staaten erstellen ihr Geld mit Präzessionsmaschinen von Koenig & Bauer. „Für einen Großkunden entwickelten wir jetzt eine komplette Automatisierungsanlage mit hochkomplexer Technik“, so der CEO.

Am Standort Maria Enzersdorf arbeiten 300 Mitarbeiter. Davon befinden sich etwa 25 Beschäftigte in einem Lehrverhältnis.

Der Betrieb vertraut auf eigene Fachkräfte

Koenig & Bauer ist seit 2009 ein staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb. Im Werk finden auch regelmäßig Lehrabschlussprüfungen statt. Folgende Lehrberufe bildet Koenig & Bauer aus:

Mechatronik, Automatisierungstechnik

Metalltechnik, Maschinenbautechnik

Elektrotechnik, Anlagen- und Betriebstechnik

Einkauf für Produktion und Maschinenbau

Ab September 2022 bietet K&B Österreich eine Ausbildung in den Bereichen: Fertigungsmesstechnik und Produktmessung sowie zum Betriebslogistikkaufmann oder zur Betriebslogistikkauffrau.

„Uns ist die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter sehr wichtig“, sagt Vogl. Das Unternehmen Koenig & Bauer steht laut den beiden Geschäftsführern für Beruf und Familie, Chancengleichheit, Diversität, eine zukunftsorientierte Ausbildung, gezielte Personalentwicklung, Gesundheitsförderung und -vorsorge, Arbeitssicherheit, hohe Arbeitsstandards, attraktive Arbeitsplätze und für hohen sozialen Frieden.

Nochmals zurück zu den Maschinen: „Druckmaschinen, die hier gebaut werden, müssen unbeschadet beim Kunden ankommen. Darum werden die Präzisionsaggregate sorgsam in Kisten verpackt und anschließend verschifft“, weiß Galik. Betreut wird die Lieferung von einem Koenig-&-Bauer-Monteur-Team, welches vor Ort für den Aufbau verantwortlich ist. Nur um eine Idee der Dimensionen zu bekommen, mit dem das Montage-Team hantiert: Eine Druckmaschine wird in 20 bis 30 Kisten befördert, wobei das Aggregat mit dem Druckzylinder, also das ganze Druckwerk, insgesamt circa 20 Tonnen wiegt.

Geschäftsführer von K & B Österreich: Rudolf Vogl (links) und Robert Galik. Foto: Brigitte Wimmer

„Unsere Teams sind dafür mehrere Monate im Ausland“, berichtete Vogl. Etwa 100 Monteure sind für Koenig & Bauer Österreich zurzeit auf Service und Installation. „Bei uns gibt es keine monotonen Arbeitsbedingungen, denn viele Sonderanforderungen verlangen komplexes Denken und viel Geschick“, weiß Vogl. Oft müssen die Druckmaschinen in Zentren der Städte gebracht und aufgebaut werden. Das sind hochtechnische komplexe Themen. Da ist oft wenig Platz und der Aufbau wird zu einer technischen Herausforderung für die Monteure. Die Maschine wächst beim Kunden, heißt: Das Mechaniker-Team stellt die Maschinen vor Ort auf und das Elektrotechnik-Team ist für die Inbetriebnahme des Druckwerks zuständig.

Wertpapiermaschinenbau ist kein Massengeschäft. Der Bau einer Druckanlage dauert etwa 6 bis 12 Monate. Im Jahr baut Koenig & Bauer 20 bis 30 Maschinen und bietet weltweites Service für bereits bestehende Einheiten an.