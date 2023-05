Niederösterreich soll „digital zukunftsfit“ werden

Um die Digitalisierung bzw. die digitalen Kompetenzen im gesamten Land voranzutreiben, haben sich einige Institutionen wie das Finanzministerium, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, die Bundesländer, die Sozialpartner sowie Vertreterinnen und Vertreter aus der Zivilbevölkerung zusammengeschlossen und eine „digitale Kompetenzoffensive“ ins Leben gerufen.

Dieser Digital Austria Pact, ein Kooperationsvertrag zwischen dem Land Niederösterreich und der Republik Österreich, wurde im Haus der Digitalisierung in Tulln digital mittels ID-Austria von Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) unterzeichnet.

Die Bevölkerung soll digital fit werden

Grundlegendes Ziel ist es, heimische Unternehmen und die niederösterreichische Bevölkerung digital fit zu machen: Ihre entsprechenden Kompetenzen sollen dahingehend erweitert werden, dass sich bis 2030 möglichst alle in der digitalen Welt im Rahmen ihres täglichen Bedarfs zurechtfinden können. „Es ist unglaublich wichtig, dass die Digitalisierung im ländlichen Raum ankommt, weil wir sie als Chance sehen“, sagt Tursky.

In der Praxis soll zum Beispiel das Stellen von Anträgen vermehrt über Online-Formulare laufen: „Den Wohn- und Heizkostenzuschuss kann man digital beantragen, aber eben noch immer nicht jede und jeder. In Zukunft soll es so sein, dass es dieses 'nicht jede und jeder' gar nicht mehr gibt“, nennt Teschl-Hofmeister ein Beispiel. Alle sollten einen Zugang und das Wissen haben, mit so etwas umzugehen, fügt sie hinzu.

Das Haus der Digitalisierung in Tulln ist eines der Vorzeigebeispiele, wenn es um das Vorantreiben der Digitalisierung geht. Nicht zufällig wurde der Digital Austria Pact hier unterzeichnet. Foto: NÖN Natalie Schmidt

Bei fast allen Jobs ist digitales Basiswissen nötig

Die „digitale Kompetenzoffensive“ verfolgt zwei weitere Ziele. Eines davon ist die Standardisierung bei digitalen Ausbildungen. Vergleichbar ist eine solche mit Kompetenzstufen bei Fremdsprachen, mit der das Niveau à la A1, A2, B1 etc. angegeben wird. Es soll zudem die Möglichkeit geben, sich in Zukunft ein Zertifikat für ein gewisses IT-Kenntnis-Niveau zu holen.

Das andere ist, mehr Menschen, vor allem Frauen, für Berufe in der IT-Branche gewinnen. „Wir werden mehr Fachkräfte brauchen, um auch zukünftig noch wettbewerbsfähig zu sein“ begründet Tursky und erklärt, dass bei neun von zehn Jobs, die es schon gibt, digitalie Grundkenntnisse erforderlich sind. „Wir wissen aber, dass drei bis vier von zehn Österreicherinnen und Österreicher über genau diese digitalen Grundkompetenzen nicht verfügen“, erklärt er und sieht den Ansatzpunkt deshalb bereits im frühen Kindesalter.

Bildungsstätten sind für digitale Kompetenzen wichtig

Auch für Teschl-Hofmeister ist das Bildungsressort ein Grundstein für digitale Bildung. 53.000 Geräte wurden bereits an Schulen verteilt, jetzt ginge es um den Umgang mit ihnen: „Wir setzen stark auf die Fachkräfte, die alle Pädagoginnen und Pädagogen dabei unterstützen, die Digitalisierung in den Unterricht einzubauen“, beschreibt die Bildungslandesrätin. Zudem gehe man in Niederösterreich mit IT-Kolleg in Gänserndorf, das im Herbst 2024 öffnen soll, und dem Digital-Business-Kolleg in Mistelbach neue Wege.

„Der Digitalisierungspakt ist sehr wichtig für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich. Wir wollen in ganz Niederösterreich digital zukunftsfit sein“, meint Teschl-Hofmeister. Neben den digitalen Kompetenzen sind dafür auch die Bereitstellung der Infrastruktur, zum Beispiel der Ausbau des 5G-Netzes und das Regelwerk, die Regulierung mancher Künstlicher Intelligenzen, wichtige Themen. Wie genau die Ziele der „digitalen Kompetenzoffensive“ in Niederösterreich erreicht werden sollen, arbeite man in den nächsten zwei Monaten aus, schließt Tursky. Details gibt es noch keine.