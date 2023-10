Hackerattacken: In 80 Prozent der Fälle ist der Mensch der Schlüssel

Ob Familienbetrieb oder Großkonzern – Unternehmen jeder Form und Größe benötigen digitale Widerstandsfähigkeit, um sich im Fall eines Cyber-Angriffs erfolgreich zur Wehr setzen zu können. Damit niederösterreichische Firmen über diverse Gefahren im Netz umfassend informiert und für den Ernstfall gerüstet sind, haben Wirtschaftskammer NÖ, WIFI NÖ und DCN die Konferenz “Cybersecurity & der Faktor Mensch – Building Human Firewalls” ins Leben gerufen.

Etwa 300 Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen aus ganz Niederösterreich kamen der Einladung nach und setzten sich einen Tag mit den verschiedensten Aspekten der Cybersicherheit auseinander, wie dem Passwortschutz oder der Frage, was es vor der Nutzung fremder USB-Sticks zu beachten gilt. Auch die unterschiedlichen Faktoren von digitaler Kriminalität – von der Psychologie hinter Cyberangriffen, über den Hacking-Prozess an sich bis hin zum Aufbau einer nachhaltigen Sicherheitskultur – wurden in den Vorträgen erläutert. „Die Unternehmerinnen und Unternehmer hatten vor Ort die Möglichkeit, von führenden Fachexpertinnen und -experten zu lernen und ihr Wissen zu erweitern”, sagt WIFI NÖ-Institutsleiterin Michaela Vorlaufer.

v.l.n.r. Amin Motalebi, Christian Reinhardt, Klaus Niedl, Moderatorin und WIFI NÖ-Institutsvorstandsmitglied Monika Racek, Joseph Riedinger, Michael Meixner, WIFI NÖ-Institutsleiterin Michaela Vorlaufer, WKNÖ-Vizepräsident und WIFI NÖ-Institutsvorstandsvorsitzender Christian Moser bei der Cybersecurity & der Faktor Mensch Konferenz im WIFI NÖ. Foto: WIFI NÖ

Im Zuge der Veranstaltung, die aus einer Kooperation zwischen WIFI NÖ und dem Digital Champions Network (DCN) hervorging, wurde deutlich gemacht, wie Personen in einem Unternehmen den Schutz digitaler Inhalte positiv beeinflussen können. „In mehr als 80 Prozent der Fälle sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte Bestandteil eines Cyberangriffes”, stellt Klaus Niedl fest. Der HR-Director und Co-Founder des Digital Champions Network (DCN) weiter: „Diese Einschläge kommen täglich näher, unabhängig von der Unternehmensgröße. Die Etablierung von ‘Human Firewalls’ kann eine zusätzliche Verteidigungslinie gegen Cyberangriffe bieten, ergänzend zu den technischen Sicherheitsmaßnahmen.”