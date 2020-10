Vorsichtig optimistisch äußerte sich WIFO-Chef Christoph Badelt am „Konjunktur- und Finanzmarktausblick“ der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, der Anfang Oktober Corona-bedingt im Livestream mit 200 Unternehmerinnen und Unternehmen über die Bühne ging. Badelts jüngstes Attest: "Wir haben die Wirtschaft zugesperrt, sind aber dabei, aus der aktuellen Krise herauszukommen - wenn nicht an der Gesundheitsfront etwas Katastrophales passiert - das entzieht sich jedoch meiner Prognose". Thema des virtuellen Treffen waren die wirtschaftlichen Auswirkungen des Covid-19-Shutdowns im 1. Halbjahr 2020, heißt es in einer Aussendung der RLB-NÖ Wien.

Unternehmen: Covid-19-Krise dramatischer als Finanzkrise

Viele heimische Betriebe wurden durch die Corona-Krise vor großen Herausforderungen gestellt. „Österreichische Unternehmer schätzen die wirtschaftliche Lage in der Covid-19-Krise wesentlich drastischer ein, als in der Finanzkrise 2008“, heißt es von Badelt. „Die Unternehmen sind von der Covid-19-Krise unterschiedlich betroffen. Die Bauwirtschaft beispielsweise ist sehr stark eingebrochen, hat sich aber im Vergleich zu anderen Branchen rasch wieder erholt.“

Individuelle Beratung stark nachgefragt

Derzeit werde vor allem die individuelle Beratung stark nachgefragt, sagt Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkundenvorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. Die RLB NÖ-Wien wolle betroffenen Unternehmern und Unternehmerinnen in ihren Hausbanken ihre Unterstützung anbieten. „Gerade in dieser Sondersituation geht es darum, jeden Fall zu bewerten, um gemeinsam die richtigen Lösungen zu erarbeiten", sagt Karl.

Finanzmärkte auf Erholungskurs, Goldpreis im Allzeithoch

Rasch erholt hätten sich hingegen die Finanzmärkte, heißt es in der Aussendung. Nach Einschätzung der Chefvolkswirtin Sylvia Hofbauer war 2020 ein "äußerst turbulentes Aktienjahr". Trotz hoher Covid-19-Zahlen würden die Kurse relativ stabil sein. "Es wirkt beinahe so, als hätten die Finanzmärkte den Impfstoff, der nächstes Jahr zur Verfügung stehen soll, bereits eingepreist“, sagt Hofbauer.

Die Nullzinsphase werde in die Verlängerung gehen, glaub Hofbauer. Und der hohe Goldkurs mit einem Allzeithoch Anfang August sei auch aufgrund einer Dollar-Schwäche zustande gekommen.