Seit 2002 gibt es in Niederösterreich den Verein „pro Konsument“, der aus einer Kooperation zwischen Land Niederösterreich und Arbeiterkammer entstanden ist. Das Land steuert jährlich 60.000 Euro an Förderung bei, um sicherzustellen, dass auch Nicht-Arbeiterkammer-Mitglieder umfassende Beratung der Arbeiterkammer-Experten in Konsumentenschutzangelegenheiten bekommen. 12.500 Beratungen gab es im Vorjahr. Top-Themen bei den Beratungen waren Telekommunikation – und insbesondere Cybercrime – sowie Bauen und Wohnen.

Vertragsverlängerung unterzeichnet

Die Kooperation wird es auch 2019 weiter geben, Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ), Arbeiterkammer NÖ-Präsident Markus Wieser und Arbeiterkammer NÖ-Direktorin Bettina Heise unterzeichneten die entsprechende Vereinbarung heute Vormittag.