„Sodexo wird neuer Wirtschaftspartner von SPORTLAND Niederösterreich

Das SPORTLAND Niederösterreich verfolgt das übergeordnete Ziel, einen aktiven Lebensstil bei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern zu verankern. Ein großer Fokus liegt dabei auf dem Nachwuchs, der einen einfachen und spielerischen Zugang zum Sport erleben soll. Um nachhaltig erfolgreich zu sein, wird unter anderem auf zielführende Kooperationen gebaut. Mit dem Facility-Service-Unternehmen Sodexo darf man ab sofort einen neuen Wirtschaftspartner begrüßen.

„In unserer Sportstrategie 2025 haben wir uns zum Ziel gesetzt, für optimale Rahmenbedingungen für Sport in Niederösterreich zu sorgen und mit unseren Projekten die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu einem sportlichen Lebensstil zu animieren. Mit Sodexo haben wir einen neuen Partner gefunden, der das SPORTLAND Niederösterreich bei diesen Zielsetzungen unterstützt“, so Sportlandesrat Jochen Danninger zur neuen Partnerschaft.

Sodexo: Drei Jahrzehnte Erfahrung in Österreich

Die Sodexo Service Solutions Austria ist seit 30 Jahren in Österreich in den Bereichen Facility Management & Services unter anderem in den Dienstleistungen Reinigung, Catering, Gemeinschaftsverpflegung sowie Security Services tätig. Das Unternehmen beschäftigt rund 3.700 Mitarbeitende in über 1.700 Betrieben österreichweit. Allein in Niederösterreich arbeiten in fast 260 Betrieben rund 800 Sodexo Mitarbeitende, mehr als die Hälfte davon in Gesundheitseinrichtungen. Ein wichtiger Bestandteil in Sodexos Strategie ist die Initiative „Better Tomorrow 2025“.

Diese beinhaltet neun Verpflichtungen, welche die positiven Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf Menschen, Gemeinschaften und Umwelt sicherstellen sollen. Diversität, Gleichstellung und Inklusion sind wichtige Eckpfeiler dieser Initiative. Michael Freitag, CEO und Country President Sodexo Österreich, zeigt sich von der neuen Partnerschaft ebenfalls hocherfreut: „Wir unterstützen dort, wo wir tätig sind. Sodexo ist es wichtig, jenen Gemeinden etwas zurückzugeben, in denen wir täglich agieren. Wir freuen uns, als neuer Wirtschaftspartner von SPORTLAND Niederösterreich gesunde Ernährung, Bewegung und Sport in einer unserer Kernregionen zu fördern.“

Starkes Netzwerk ausgebaut

Für SPORTLAND Niederösterreich bedeutet die neue Kooperation eine Erweiterung des starken Netzwerks. Neben den beiden langjährigen Premiumpartnern Niederösterreichische Versicherung und Raiffeisen Holding NÖ-Wien ist seit 2020 auch der Mobilfunkanbieter spusu ein wertvoller Kooperationspartner, unter anderem für die Firmen- und Gemeindechallenge.

Mit Sodexo ist nun ab sofort ein vierter Wirtschaftspartner mit an Bord. „Die starken und verlässlichen Partnern leisten einen wertvollen Beitrag, damit wir unsere niederösterreichischen Sportlerinnen und Sportler, unsere Vereine sowie Initiativen und Projekte bestmöglich unterstützen können“, resümiert Sportlandesrat Jochen Danninger.