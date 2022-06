NÖN weiterhin exklusiver Medienpartner des SKN St. Pölten

Werbung

„Wir freuen uns, dass ein so langjähriger Partner wie die NÖN auch in der nächsten Saison mit an Bord bleibt und unsere Vision für die Zukunft mitträgt", betont SKN-Geschäftsführer Matthias Gebauer. "Die Tatsache, dass in dieser Spielzeit auch das Logo der NÖN wieder auf unseren Dressen der Profimannschaft vertreten sein wird, ist ein Vertrauensbeweis für unseren eingeschlagenen Weg."

Über die Fortsetzung der erfolgreichen Kooperation freut sich auch NÖN-Chefredakteur Walter Fahrnberger: „Die NÖN will auch in sportlich herausfordernden Zeiten stets ein verlässlicher Partner sein. Deshalb freut es uns besonders, dass wir die Zusammenarbeit mit dem SKN St. Pölten für die kommende Saison verlängern und weiter festigen konnten. Für den neu eingeschlagenen Weg wünschen wir der Mannschaft viel Erfolg und alles Gute für die Meisterschaft.“