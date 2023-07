Jedes zehnte NÖ-Unternehmen überlegt zu schließen

Jedes zehnte NÖ-Unternehmen wälzt den Gedanken für immer zu schließen. „Sie überlegen den Betrieb, bevor sie in Zahlungsschwierigkeiten kommen, zurückzufahren oder sogar – und das tut mir weh – geordnet zu schließen“, sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker bei einem Pressetermin in St. Pölten am Mittwoch. Besonders Handels- und Kleinstbetriebe stehen aufgrund der enormen Preissteigerungen bei Rohstoffen, Vorprodukten, Energie, aber auch bei Löhnen und Gehältern massiv unter Druck. Viele Betriebe sind gezwungen zu sparen.

Zu Buche schlagen die Schließungen auch in den Mitgliederzahlen der Kammer: Vor Corona zählte die WKNÖ 15.000 Abgänge im Schnitt pro Jahr. 2020 und 2021 waren es jeweils 13.000. Und 2022 waren es 17.000 Abgänge. „Das sind um fast 25 Prozent mehr“, sagt Ecker.

Jeder fünfte NÖ-Betrieb macht Verluste

Die Hälfte der NÖ-Unternehmen konnten die Preissteigerungen nicht an den Markt und die Kunden weitergeben, heißt es in einem Bericht der KMU-Forschung Austria. „Das knabbert an der Liquidität und am Eigenkapital“, sagt WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer. Jedes fünfte Unternehmen in Niederösterreich wirtschaftet derzeit negativ.

„Die Anzahl der Branchen, die höhere Gewinne schreiben, ist überschaubar“, sagt Schedlbauer. Etwa Energiekonzerne. Auf Journalistennachfrage, dass das sich bei einem Wirtshausbesuch oder Lebensmitteleinkauf für die Konsumenten nicht so anfühle, verwies Schedlbauer auf die Zahlen der KMU-Forschung: „Die Liquiditätsreserve in der Gastro- bzw. Hotellerie liegt bei fünf Prozent. Fast 30 Prozent der Unternehmen haben ein negatives Eigenkapital in der Bilanz“, so Schedlbauer. Im Handel liege die Reserve bei sieben Prozent.

WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und Economica-Geschäftsführer und Ökonom Christoph Schneider. Foto: Norbert Oberndorfer

Lockdowns, Lieferkettenprobleme und Mangellage

Die Gründe für die Bredouille und die existenzgefährdende Kostenlawine hat das Wirtschaftsforschungsinstitut Economica parat. Der Kostendruck wurde nicht erst durch den Ukraine-Krieg ausgelöst, sondern nehme seit gut zwei Jahren stetig zu, erklärt Economica-Geschäftsführer Christoph Schneider. „Durch die fünf Lockdowns - 16 Wochen im Schnitt - sind wir in eine Mangellage gekommen. Das führt ganz natürlich zu Kosten-Preis-Steigerungen“, so Schneider.

Importpreise hätten ein Preisausmaß erreicht, dass bei Großhandels- oder Verbraucherpreisen nie erreicht worden war. Die Preisanstiege haben sich seitdem vom Bau, Nahrungs- und Futtermittelindustrie querbeet bis in den Dienstleistungssektor, etwa in den Tourismus, fortgesetzt. „Das ergibt eine Kettenreaktion, dass die NÖ-Unternehmen bei praktischen allen Produktionsfaktoren zeitgleich nicht nur mit hohen, sondern mit steigenden Kosten konfrontiert sind“, so Schneider. Nicht nur bei Vorleistungen, Energie, Löhne & Gehälter, Kapital- und Transportkosten. Die Preise seien derzeit noch immer oberhalb des Zehn-Jahresschnitts und damit nicht auf das Vorkrisenniveau zurückgefallen.

Niederösterreich hat ein Kostenproblem

Niederösterreich könne zwar als positiver Wirtschaftsstandort etwa mit Forschungsgelder oder qualifizierten Mitarbeitern punkten. Ein Bereich, wo NÖ schon in der Vergangenheit schwächer abschneidet, seien die Kostenindices. „Damit fallen wir in internationalen Benchmarks auch etwas zurück“, sagt der Ökonom. Niederösterreich orientiere sich beim Export traditionell stark Richtung östliche EU-Länder. Das sei aufgrund der mittelprächtigen Wettbewerbssituation aktuell eine zusätzliche Herausforderung in Sachen Wettbewerbsfähigkeit. Schneider empfiehlt sofortige Gegenmaßnahmen, um das Angebot rechtzeitig zu sichern und auch im globalen Markt gut versorgt zu sein.

Generell gilt: Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, entsteht ein Kostendruck - die Preise steigen. Während Corona etwa boomte der Bau, der kaum von Maßnahmen betroffen war. Viele andere Branchen hingegen waren geschlossen. „Für Niederösterreich ist die Bau-Wirtschaft ein wesentlicher Punkt. Wir haben während Corona nicht erlebt, was es heißt, wenn der Bau und das Baunebengewerbe nicht funktioniert. Das werden wir jetzt hoffentlich nur abgeschwächt erleben“, so WKNÖ-Präsident Ecker.

Ecker fordert flexible Kredite, Steuervergünstigungen und „Gold-Plating“-Aus

Für Ecker gibt es drei Hebel, die man dringend umlegen müsste: „Wir brauchen ein Steuersystem, dass die Menschen motiviert zu arbeiten“, so der WKNÖ-Präsident. Etwa mit steuerbegünstigten Überstunden, Anreize von der Teilzeit in die Vollzeit zu wechseln. Auch das längere Arbeiten über das Pensionsalter hinaus müsse sich auszahlen. Zweitens müsse die Liquidität der Unternehmen dringend abgesichert werden, um Investitionen zu ermöglichen und auch Kosten zu decken. Etwa mit kurzfristigen, flexiblen Krediten, die einfach zu haben sind. „Wir sind derzeit in die Gegenrichtung unterwegs“, so Ecker.

Und drittens fordert Ecker ein Ende des sogenannten „Gold Plating“ in Österreich - wenn EU-Mindeststandards auf nationaler Ebene übererfüllt werden. Es gebe schon genügend „strikte EU-Vorgaben“. „Wir werden in Europa generell aufpassen müssen, dass wir nicht den Anschluss an die USA und China verlieren“, so Ecker, der sich trotz der Kritik an den EU-Institutionen selbst als glühender Europäer bezeichnet.

Die Forderung einer 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich von SPÖ-Chef Andreas Babler wiederum, lehnt Ecker als „sinnlos“ ab. „Das würde unseren Wohlstand und soziale Absicherung bedrohen“.