Nachhaltigkeit mit Würze

Während täglich volle Lkw mit Gewürzen und Kräutern aus aller Welt nach Wolkersdorf kommen und Paprikatüten, Gewürzmühlen und Co. das Unternehmen wieder verlassen, herrscht anderswo – in deutlich kleinerem Maßstab – ein ebenso geschäftiges Treiben: Zwei Insektenhotels wurden am Betriebsgelände von Kotányi aufgestellt, damit sich Bienen und Hummeln wohlfühlen. Damit will man einen kleinen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten.

Beim österreichischen Marktführer für Gewürze und Kräuter ist man sich nämlich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, denn überall dort, wo Produkte wie eben Gewürze hergestellt, gelagert und transportiert werden, entstehen Emissionen und werden Ressourcen verbraucht.

Künftig möchte man bei Kotányi die Recyclingfähigkeit der Verpackungen erhöhen. Foto: Kotányi GmbH

„Wir leben von Rohstoffen, die nur in einer intakten Umwelt wachsen und gedeihen können. Damit ist unser Geschäftserfolg auch unter anderem davon abhängig, dass die ökologischen Auswirkungen auf unsere Umwelt möglichst gering gehalten werden“, erklärt Elisabeth Voltmer, Leiterin Qualitätsmanagement und Produktentwicklung.

Dafür macht man auch deutlich mehr als Insektenhotels aufzustellen. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, indem konsequent Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Vermeidung von Emissionen und Abfällen eingeleitet und verfolgt werden. So stammt der Strom bei Kotányi ausschließlich aus erneuerbaren Energieträgern und wird seit 2020 zum Teil auch selbst erzeugt. Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage wurde das Weinviertler Familienunternehmen kürzlich von der Initiative klimaktiv des Klimaministeriums als einer von 20 energieeffizienten Vorzeigebetrieben ausgezeichnet.

Photovoltaikanlage am Dach des Gewürzriesen

6.500 Quadratmeter an Paneelen – 2.942 an der Zahl – wurden auf dem Dach des Unternehmens verbaut. Geschäftsführer Erwin Kotányi: „Wir haben die Anlage so dimensioniert, dass sie auf unseren eigenen Energiebedarf optimal abgestimmt ist. Im Sommer wird mitunter auch etwas mehr produziert als gebraucht wird, und der Überschuss wird ins lokale Netz eingespeist. Im Schnitt kann Kotányi damit den Energiebedarf aus dem Netz um beachtliche 25 Prozent reduzieren. Und das bedeutet auch, dass wir damit pro Jahr 350 Tonnen weniger CO2 emittieren.“

Die Photovoltaikanlage am Dach war zwar ein Großprojekt, jedoch wurden im Rahmen von Kotányis Nachhaltigkeitsoffensive noch weitere Maßnahmen umgesetzt. Der Bereich der Wärme- und Kälterückgewinnung wurde verbessert und auf energiesparende Geräte in der Warmwasser- und Heizungsversorgung umgestiegen. Ein MSR-System (Mess-, Steuer- und Regelungssystem) für die komplette Haustechnik wurde eingeführt, die Beleuchtung am Standort optimiert sowie eine umfassende Gebäudesanierung durchgeführt. Der Anschluss des Logistikzentrums an die lokale Fernwärme Biomasse Obersdorf war ebenfalls Teil des Nachhaltigkeitsprogrammes.

Auf den Lorbeeren will sich das Unternehmen nicht ausruhen und stellte im Zuge der Auszeichnung durch klimaaktiv auch seine Nachhaltigkeitspläne bis einschließlich 2030 vor.

99 Prozent der Produkte wie etwa die Apfelchips sind bereits palmölfrei. Ein kompletter Verzicht wird überlegt, aber bis dahin wird Palmöl aus zertifizierten Quellen bezogen. Bei den Verpackungen wird ständig an Optimierung getüftelt, besonders die Recyclingfähigkeit soll erhöht sowie Abfall reduziert werden.

Neben produktionstechnischen und betrieblichen Umstellungen auf energieeffiziente Methoden und Systeme konnte auch das Umweltmanagementsystem nach ISO14001:2015 erfolgreich eingeführt und zertifiziert werden. Darüber hinaus werden Maßnahmen zur Förderung von umweltfreundlicher Mobilität wie die Umstellung eines Teils der Lkw-Flotte auf E-Antrieb, Fahrgemeinschaften und die Anschaffung eines Kontingents an Fahrrädern für die Mitarbeiter gesetzt und in den nächsten Jahren ausgebaut.

„All das ist ein konkreter und messbarer Beitrag zum Schutz unserer Umwelt – nicht nur, um den wirtschaftlichen Erfolg und damit den Fortbestand unseres Unternehmens zu sichern, sondern auch den nachfolgenden Generationen zuliebe. Da wir zur Umsetzung dieser Aktivitäten auch laufend nach regionalen Lieferanten suchen, entsteht auch ein Plus an regionaler Wertschöpfung“, betont Elisabeth Voltmer.

Insekten- und besonders bienenfreundliche Kräuter sind übrigens Thymian, Schnittlauch, Salbei, Oregano und Liebstöckel, heißt es auf der Website des Unternehmens. Die Blüten bieten den Bienen Nektar, daher ist es eine gute Idee, die Gewürzkräuter nicht nur im Küchenregal, sondern auch angepflanzt im Garten oder auf der Fensterbank zu haben.