Eine der wohl schönsten Lagerhallen Niederösterreichs befindet sich in Gars am Kamp. Der Eigentümer hat die Außenwände davon nämlich der Graffitikünstlerin Sarah Kupfner zur Verfügung gestellt, die sich auf der Fläche dort kreativ austoben kann.

Das Areal besteht aus zwei Teilen. In einem Standardbüroraum ist Kupfners Atelier, wo sie auch Kundenprojekte bearbeitet, das andere ist die 150 Qua-

dratmeter große Werkshalle.

Das „Geschmiere“, das man allzu oft auf Wänden in den Städten sieht, hat nichts mit dem zu tun, was die Waldviertlerin beruflich macht. Auf Kundenwunsch verziert sie Garagentore, Jugendzimmer oder Außenwände und lässt dabei ihren Stil mit den Wünschen der Kundschaft verschmelzen. „Was ich wunderbar finde, ist, wenn ich für Kunden arbeite und viel Input bekomme. Dann finden sich schnell kreative Lösungen und gute Ideen. Diese intensive Zusammenarbeit ist sehr schön. Es bringt einen oft dazu, Dinge aus einem neuen Blickwinkel zu sehen“, schwärmt Kupfner.

Die Graffiti-Werke mit der eigenen Kreativität zum Leben zu erwecken sei für sie sehr spannend. „Es ist auch etwas Tolles, wenn die Leute hinschauen und man sie ins Staunen versetzen kann. Das ist ja auch gar nicht mehr so leicht, weil alle so abgebrüht sind von den vielen Reizen im Internet“, so Kupfner.

Die Künstlerin ist in Korneuburg geboren. Weil sie etwas „Praktisches“ machen wollte, absolvierte sie nach der Matura das HTL Kolleg für Innenarchitektur und Möbeldesign. Nach mehreren Jahren als Angestellte im Architekturbüro machte sie sich selbstständig und bereute es bisher auch nicht. Einzig der hohe bürokratische Aufwand sei oft mühsam, „obwohl man eigentlich nur ein Kinderzimmer bemalt“, sagt Kupfner mit einem Schmunzeln über die zusätzliche Arbeit.

Die 35-Jährige nimmt nun immer öfter Aufträge an, bei denen sie ganze Kreativkonzepte plant und umsetzt. Eines davon in einem Restaurant in St. Pölten. Neben der kompletten Deckengestaltung zeichnete die Künstlerin auch für Logos, Visitenkarten und Bilder fürs Lokal verantwortlich. „Das ist eine schöne Sache, ein anderes Unternehmen derart kreativ zu unterstützen“, sagt Kupfner und die Begeisterung für solche Projekte ist deutlich zu hören.

Auch für ein EVN-Schieberhaus hat Kupfner für die Stadt Tulln die Konzeptentwicklung und künstlerische Leitung zur Gestaltung übernommen. Dabei arbeitete sie mit der mobilen Jugendarbeit und Jugendlichen zusammen.

Auf Kaffeemaschinen findet sich lokaler Bezug

Der Stil von Kupfner findet sich mittlerweile auch auf Kaffeemaschinen. So hat sie im Auftrag von Meinl für jede der fünf Filialen der „Juicefactory“ eine Kaffeemaschine mit lokalem Bezug designt ... etwa den Stephansdom abgebildet für den Standort Kärntnerstraße. „Das touristische Umfeld der Filialen findet sich so wieder“, erklärt die Künstlerin.

Ein weiteres Projekt führte sie in den Nationalpark Thayatal. Dort wird bald das „Wildkatzencamp“ eröffnet. In zehn Zimmern begrüßt einen entweder ein Tier, das einem mit ein bisschen Glück auch in der Natur begegnen könnte, oder ein anderes Naturmotiv (siehe Foto vom Feuersalamander). Das Thema liegt SIUZ, wie sich Kupfner als Künstlerin nennt, denn viel Inspiration ziehe sie aus der Natur, aber auch aus den Ideen von Kunden.

Auch Workshops werden angeboten – für Klein und Groß. Kinder seien sehr interessiert, wobei diese laut Kupfner bald feststellen, dass Graffiti-Kunst mehr ist, als „eine Dose zu nehmen und sich hinzustellen“. Im Theorieteil werden zusätzlich Inhalte vermittelt: „Die meisten sind dann Feuer und Flamme und motiviert.“

Glücklicherweise können nicht nur Kunden Kupfners Werke bewundern, denn sie stellt auch aus. Im „Gasthaus Zur Schonenburg“ in Schönberg am Kamp läuft z. B. eine Dauerausstellung, wo „Gäste, die zum Essen dort hingehen, meine Bilder sehen können“. Langweilig wird der Waldviertlerin auch künftig nicht. Momentan ist sie in Gesprächen wegen eines Auftrags von einem Wiener Hotel. „Da geht es um die Fassade“, kann Kupfner schon verraten.

