Wenn die Familie den Eigenheim-Traum finanziert

Hunderttausende Euro von der Bank aufnehmen, um den Hausbau, Wohnungskauf oder die Sanierung zu finanzieren? Das geht sich für viele in Zeiten von Kreditzinsen jenseits der 5 Prozent, egal ob variabel oder fix verzinst, nicht mehr aus. Das Kreditgeschäft der Banken hat aufgrund der Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der seit Juli 2022 verbindlichen, strengen Kreditvergaberegeln der Finanzmarktaufsicht (FMA) ordentlich gelitten. Ohne 20 Prozent Eigenkapital, einer maximalen Laufzeit von 35 Jahren und einer monatliche Ratenobergrenze von 40 Prozent des Haushaltseinkommens (bei fix verzinsten Krediten) können viele eine Bankenfinanzierung für ihre Wunschimmobilie nicht mehr stemmen. Ein für manche gefährliches Schlupfloch bietet sich noch bei variablen Kreditverträgen, die lediglich eine 30-prozentige Maximalkreditrate vorsehen. Unter der Kreditflaute leiden jedenfalls nicht nur der Bau und das Baunebengewerbe, auch die Immobilienmakler klagen, dass ihr Geschäft rückläufig ist. Prädikat: Nicht finanzierbar, nicht leistbar.

Speziell junge Familien ohne dicken Sparpolster stornieren und verschieben daher ihren Eigenheim-Traum auf den „Sankt-Nimmerleins-Tag“. Als einzige Möglichkeit in Sachen leistbares Wohnen blieb da oft nur die Miete, Wohnen daheim bei Mama&Papa oder eben aber ein Familienkredit als Alternative zur klassischen Bankenfinanzierung.

Beim Privatdarlehen ist vieles möglich und frei vereinbar

Wenn die Eltern, die reiche Tante oder ein betuchter Freund zigtausende Euros zuschießt, dann spricht man von einem privaten Darlehensvertrag oder eben Familienkredit. Während so ein Darlehen zurückbezahlt wird, besteht bei einer Schenkung unter Lebenden mit einem Wert von über 50.000 Euro (innerhalb eines Jahres) eine Anzeigepflicht bzw. Meldepflicht gegenüber dem Finanzamt. Das betrifft auch die Erlassung von Kapitalforderungen, sprich bei Verzicht auf Darlehensvaluta und/oder Zinsen.

„Eine Schenkungsmeldung löst keine steuerlichen Verpflichtungen aus“, bestätigt Jurist Wolfgang Renzl, Anwalt in der Wiener Kanzlei Pfletschinger.Renzl. Ein Familiendarlehen sei in seinem gängigen Anwaltsalltag etwa bei Wohnungskauf und Co. nicht üblich, aber auf alle Fälle eine „gute, prüfenswerte Idee“. Letztendlich gehe es darum, die Liquidität zu erhalten, um eine solche Finanzierung im Alltag zu stemmen, sagt Renzl im Gespräch mit der NÖN.

„Egal, ob auf einem A4-Blatt oder in Form einer E-Mail: Verträge müssen nicht immer 700 Seiten lang sein. So ein privater Darlehensvertrag ist relativ einfach zu erstellen.“ Wolfgang Renzl, Anwalt der Kanzlei Pfletschinger.Renzl

Im Gegensatz zu einem klassischen Immobilienkredit von einer Bank können Darlehensgeber und -nehmer bei einem Familienkredit frei vereinbaren, ob und in welcher Höhe Zinsen anfallen. Auch die Laufzeit, Fälligkeit, Ratenhöhe etc. lassen sich frei festlegen. „Werden Zinsen vereinbart, muss der Darlehensgeber diese beim Finanzamt versteuern“, sagt Renzl. Zinserträge aus dem Privatdarlehen gelten als Einkünfte aus Kapitalvermögen. Für diese muss zwar keine Kapitalertragsteuer (KESt) abgeführt werden, sie erhöhen jedoch das Einkommen, was dazu führen kann, dass man mehr Einkommensteuer zahlen muss.

Für Einkünfte aus Kapitalvermögen ist der normale Tarifsteuersatz anzuwenden. „Die Versteuerung erfolgt jährlich im Rahmen einer Einkommensteuererklärung (beim Finanzamt Österreich einzureichen bis 30. April des Folgejahres bzw. bei Übermittlung via FinanzOnline bis 30. Juni). Hierzu ist die Beilage E1kv zu verwenden“, informiert das Finanzministerium.

Liegt ein zinsloses Darlehen vor und ist der Rückzahlungsbetrag nicht höher als der Auszahlungsbetrag, liegt keine zu versteuernde Einkunftsquelle vor, heißt es aus dem Finanzministerium weiter.

Vertrag und Besicherung bei höheren Beiträgen wird empfohlen

Renzl empfiehlt in jedem Fall bei privaten Krediten — auch in einem amikalen Familienverband und bei guter Freundschaft — einen schriftlichen Darlehensvertrag abzuschließen. „Egal, ob auf einem A4-Blatt oder in Form einer E-Mail: Verträge müssen nicht immer 700 Seiten lang sein. So ein privater Darlehensvertrag ist relativ einfach zu erstellen“, sagt der Anwalt. Ein guter Vertrag zeichne sich dadurch aus, dass er da ist, wenn man ihn brauche. Verträge müssten nicht immer aufwendig und groß sein, „lieber kurz und bündig“. Natürlich mache es Sinn, mit einem Anwalt des Vertrauens zu telefonieren, um den Vertrag zu strukturieren und sich dazu beraten zu lassen. „Das kostet nicht die Welt“, meint Renzl.

Was muss konkret im „Familienkredit“-Vertrag drin stehen

In einem privaten Darlehensvertrag sollten die Absichtserklärung à la „Ich leihe dir XX Euro zum Erwerb deiner Wohnung“ und die vereinbarten Konditionen wie eben Darlehenshöhe, Zinssatz — wenn nicht zinslos — Endfälligkeit, Ratenhöhe und Rückzahlungsmodalitäten drinnen stehen. Unterschrieben beziehungsweise bestätigt durch Darlehensgeber und -nehmer. „Bei Banküberweisungen beziehungsweise den Ratenzahlungen empfiehlt es sich immer 'Darlehensüberweisung' als Verwendungszweck zu nehmen“, empfiehlt Renzl. Damit hätte man auch einen stichhaltigen Nachweis gegenüber dem Finanzamt, falls nötig. In jedem Fall mache es Sinn, mit einem Anwalt des Vertrauens zu telefonieren, um den Vertrag zu strukturieren und sich dazu beraten zu lassen. „Das kostet nicht die Welt“, meint Renzl.

Aus juristischer Sicht ist im Zweifelsfall ein Zuschuss etwa über 50.000 Euro immer ein Darlehen mit Rückzahlungsverpflichtung und keine Schenkung, ergänzt Renzl. Ein Zuschuss in dieser Höhe sei nicht klein genug, um als Schenkung zu gelten.

Vorteil gegenüber Privatfinanzierung: Banken haben kein Gewissen

Wenn man sich von einer Bank Geld leiht, wird eine Besicherung verlangt. Das müsste man auch bei einem Familienkredit ins Auge fassen, empfiehlt der Wiener Anwalt. „Es ist schon riskant, wenn die Familie die Finanzierung statt einer Bank übernimmt“. Je nach Höhe des Darlehens beziehungweise individueller Situation kann man sich auch bei einem Privatdarlehen daher ein Pfandrecht beziehungswesie Hypothek mit einem Grundbucheintrag auf die erworbene Immobilie einräumen. „Das ist ein Notariatsakt, bei dem eine Eintragungsgebühr von 1,2 Prozent fällig wird“, sagt Renzl. Bei einem Pfandrecht von 100.000 Euro, die etwa eine reiche Tante ihrem Neffen als Familienkredit gewährt, werden damit 1.200 Euro an Eintragungsgebühr fällig.

Ein weiteres Risiko bei Familienkrediten ist natürlich immer, dass solche Geldangelegenheiten menschliche Beziehungen „verseuchen“ können. „Wenn man nicht zurückzahlt oder zahlen kann, können Freundschaften zerbrechen", so Renzl. Insofern macht es schon Sinn, Finanzierungen mit juristischen Personen, sprich Geldinstituten, abzuschließen. „Die Tante müsste mich klagen. Dann gibt es ein Urteil, das exekutiert werden kann. Im schlimmsten Fall gibt es eine Zwangsversteigerung“, so Renzl. Eine Bank wiederum als juristische Person habe kein Gewissen in dem Sinne. „Das kann nur so gut sein, wie die Menschen, die darin arbeiten“, meint Renzl.

Übrigens kann man bei privaten Krediten als Darlehensgeber im Testament auf eine Rückzahlung verzichten, falls gewünscht.

Familiengelder als „Tilgungsturbo“ für laufenden Bankkredit

Auch die Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ), die primär nur zu Verträgen und Geschäften zwischen Privaten als Arbeitnehmende und Unternehmen aus Konsumentenschutzsicht berät, empfiehlt bei Privatdarlehen einen schriftlichen Vertrag. „Am besten sich einen Musterkreditvertrag vom Anwalt zuschicken lassen und ihn nochmal drüberschauen lassen“, empfiehlt AKNÖ-Rechtsexpertin Isabella Mittelstrasser.

Mittelstrasser bestätigt, dass viele Kreditnehmende, die sich an die AKNÖ wenden, die Zinserhöhungen derzeit kaum mehr stemmen können. „Wir empfehlen immer einen Notgroschen, etwa für eine kaputte Waschmaschine, auf die Seite zu legen. Aber wenn Erspartes da ist oder man sich in einem guten Familienband Geld zu sehr guten Zinsen ausleihen kann, raten wir zu einer Sondertilgung bei einem Kredit“, sagt Mittelstrasser. Dadurch würden die monatlichen Raten runtergehen und die Alltags-Belastung durch einen Bankkredit geringer werden.

In der Regel können Bankkredite mit variablem Zinssatz jederzeit ohne Zusatzkosten vorzeitig zurückgezahlt werden beziehungsweise teilweise zurückgezahlt werden. Bei Bankkrediten mit fixer Verzinsung darf jährlich ein Betrag von 10.000 Euro ohne zusätzliche Kosten zurückgezahlt werden. Sollte der bezahlte Betrag höher als 10.000 Euro sein, darf maximal 1 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrages an Zusatzkosten (Pönalzahlung beziehungsweise Vorfälligkeitsentscheidung) durch die Bank verrechnet werden, heißt es aus der AKNÖ.

