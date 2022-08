Neue Regeln für Kredite in Kraft

Werbung

Neben steigenden Immobilienpreisen und Baukosten stehen „Häuslbauer“ im ganzen Land seit Montag, 1. August, vor einer weiteren Herausforderung. Die neu in Kraft getretene Kreditvergabeverordnung der Finanzmarktaufsicht (FMA) erschwert es vielen, die notwendigen Voraussetzungen für einen Wohnkredit zu erfüllen.

Ab einem Kredit von über 50.000 Euro brauchen Kreditnehmer nun 20 Prozent Eigenmittelquote. Außerdem dürfen nicht mehr als 40 Prozent des Haushalts-Netto-Einkommens für das Abzahlen von Kreditraten aufgewendet werden und die maximale Kreditlaufzeit beträgt 35 Jahre. Diese Regelungen wurden Banken bis dato zwar bereits empfohlen, sind durch die neue Verordnung jetzt allerdings verpflichtend. Laut dem Tarifvergleichsportal „Durchblicker“ platzt mit dieser Änderung der Wohntraum vieler Menschen. „Mehr als jeder dritte Wohnungskäufer und Häuslbauer in spe wird durch die neuen Regeln bei den Banken abblitzen“, heißt es bei „Durchblicker“.

Umfrage bestätigt Sorge vor abgelehnten Kreditanträgen

Auch die Häuslbauer selbst rechnen laut einer von der Hypo-NÖ in Auftrag gegebenen Studie mit Auswirkungen der Verordnung. Rund 35 Prozent der Befragten geben an, länger für die nötigen Eigenmittel sparen zu müssen. 17 Prozent rechnen mit einer kleineren Immobilie und rund 15 Prozent fürchten, keinen Kredit zu bekommen.

Leitzinserhöhung beeinflusst Kredite auch

Neben der neuen Kreditvergabeverordnung gibt es noch eine weitere Hürde für Kreditnehmerinnen und -nehmer. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am 21. Juli 2022 den Leitzins von null auf 0,5 Prozent angehoben. Diese Änderung bewirkt, dass sowohl Personen, die in der nächsten Zeit einen Kredit aufnehmen wollen, als auch jene, die eine variable Zinsvereinbarung abgeschlossen haben, neben den erschwerten Bedingungen auch noch mit höheren Zinsen rechnen müssen.

Hypo-NÖ Vorstand Wolfgang Viehauser rät Kreditnehmern dahingehend, zu überprüfen, welche Zinsmodell man gewählt hat. "Wer keine Fixzinsvereinbarung abgeschlossen hat, sollte sich überlegen, auf so eine umzusteigen. Bei einer variablen Zinsvereinbarung wird die Zinserhöhung der EZB in Zukunft immer spürbarer werden", sagt Viehauser. Außerdem rechne er noch in diesem Jahr mit weiteren Zinserhebungen.