HTL Waidhofen/Ybbs gewinnt „proHTL“-Preisgeld über 50.000 Euro

Große Freude herrscht zurzeit an der HTL Waidhofen a. d. Ybbs. Diese hat sich beim von der chemischen und metalltechnischen Industrie Niederösterreichs initiierten Wettbewerb „proHTL“ gegen die anderen Mitstreiterinnen und Mitstreiter durchgesetzt. So kann sich die HTL Waidhofen a. d. Ybbs nun über 50.000 Euro Preisgeld freuen. Zwei Sonderpreise mit 15.000 bzw. 10.000 Euro gingen an die HTL Hollabrunn und an die HTL St. Pölten.

„Das Ziel von proHTL ist es, unsere HTL bei innovativen Ideen und Zukunftsentwicklungen zu unterstützen und Projekte zu ermöglichen, die mit den regulären Schulbudgets nicht umgesetzt werden könnten“, sagen die Initiatoren Veit Schmid-Schmidsfelden, Obmann Metalltechnische Industrie NÖ, und Helmut Schwarzl, Obmann Chemische Industrie NÖ. „Die ausgezeichneten Projekte sind dafür perfekte Beispiele.“

Bereits zweiter Sieg für HTL Waidhofen a. d. Ybbs

Die Initiative „proHTL“ wurde 2017 von der Chemischen und Metalltechnischen Industrie Niederösterreichs ins Leben gerufen und wird mit Unterstützung von Land NÖ, der Bildungsdirektion NÖ, EVN, SMC und dem Industriewissenschaftlichen Institut umgesetzt. Teilnehmen dürfen alle niederösterreichischen HTL, sowie die Chemie-HTL in Wien. Bei der heurigen sechsten Auflage des Wettbewerbs konnte die HTL Waidhofen a. d. Ybbs bereits zum zweiten Mal den Sieg nach Hause holen.

Die Gewinnerinnen und Gewinner des "proHTL" Preises: Marie Rebhandl, Matthias Aigner, Leonie Lechner und Eckhard Gussmack mit den Vertreterinnen und Vetretern des Wettbewebs. Foto: David Schreiber

Kreislaufwirtschaft und Kunststoffrecycling als Siegerthema

Das Gewinnerprojekt der HTL Waidhofen a. d. Ybbs trägt den Namen „CLOSE THE LOOP – Kreislaufwirtschaft und Kunststoffrecycling“. Bei dem Projekt wird das Thema Kreislaufwirtschaft behandelt und es zielt darauf ab, 100 Prozent des im Rahmen der Ausbildung benötigten 3D-Druckerfilamentes und Spritzgussgranulates künftig aus Abfall herzustellen. An der HTL Hollabrunn hat man sich damit beschäftigt, wie man klassische Betriebsabläufe für junge Menschen nachvollziehbar und lernbar machen kann. Diese Frage behandelten sie mit ihrem Projekt „F@ctory“. Beim Projekt „Energiewende im Bildungsbereich – Windkraftanlagen erlebbar machen“ steht ein praxisorientiertes Erlernen der Möglichkeiten der Windkraft im Zentrum.

„Es ist schlicht hervorragend, mit welcher Professionalität die Schülerinnen und Schüler ihre Projekte präsentieren und top-aktuelle Themen für die Schulen und in weiterer Folge für unsere Wirtschaft aufgreifen. Unsere Unternehmen freuen sich über junge Menschen mit solchem Engagement und solcher Innovationskraft“, so Schmid-Schmidsfelden. „HTL sind ein Riesen-Asset für unser Land und unsere Wirtschaft“, betonte Schwarzl. „Mit „proHTL“ leisten wir einen zusätzlichen Impuls, dass die Ausbildung angesichts der Geschwindigkeit des technologischen Wandels am Puls der Zeit bleibt.“ Sowohl Schwarzl wie auch Schmid-Schmidsfelden strichen die besondere Qualität aller sieben eingereichten Projekte hervor.