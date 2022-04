Investieren in Inflationszeiten: So gelingts diversifiziert und sicher

Werbung

Der Bitcoin rate schwankt stark, steht jedoch deutlich höher als noch vor einigen Jahren. Viele seriöse Investor:innen sind auch aus diesem Grund dazu übergangen, Kryptowährungen als ernstzunehmenden Teil eines diversifizierten Portfolios anzusehen.

Investieren in Kryptowährungen: Wann einsteigen?

Wenn über Investitionen gesprochen wird, denken die meisten Menschen an Aktien und Anleihen. Trotz der unsicheren wirtschaftlichen Lage ist die Stimmung an den Börsen momentan gut. Damit ist die Lage für den Einstieg in den Handel mit Aktien und Anleihen momentan insgesamt eher ungünstig. Der Kryptomarkt hingegen ist noch jung und in Entwicklung begriffen – hier lohnt es sich etwa, den Ethereum rate zu beobachten, und einzusteigen, sobald dieser ein wenig fällt. So verminderst du dein Risiko und erhöhst die Chance, auf lange Sicht Gewinne einzufahren.

Lasse deinen Kryptobesitz für dich arbeiten

Neben Bitcoin und Ethereum existieren zahlreiche weitere Kryptowährungen, in die du investieren kannst. Es lohnt sich daher, sich tiefer in die Materie einzuarbeiten. Mit einem Teil der Kryptowährungen kann etwa sog. Staking betrieben werden. Hierbei werden die eigenen Kryptomünzen genutzt, um die Blockchain fortzuschreiben.

Für den Einsatz des eigenen Geldes erhalten die Nutzer:innen dabei eine Vergütung, die stark variiert, in der Regel jedoch deutlich ansehnlicher ist als die Rendite, die etwa ein Sparbuch verspricht. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Vergütung in der jeweiligen Kryptowährung erfolgt und den Nutzer:innen somit die Möglichkeit geboten wird, an Wertsteigerungen zu partizipieren. Bei einigen Kryptowährungen – etwa bei Cardano – gibt es vielversprechende Entwicklungen und damit gute Aussichten auf entsprechend starke Wertsteigerungen.

Zinseszins: So beschleunigt der Vermögensaufbau sich von selbst

Investierst du die Einnahmen, die durch das Staking generierst, direkt wieder, beschleunigt der Vermögensaufbau sich weiter – was indes nicht nur für Investitionen in Kryptowährungen gilt. Auch bei herkömmlichen Investitionsformen ist es äußerst sinnvoll, eingefahrene Gewinne und Dividenden schnell zu reinvestieren. Auf diese Weise steigt die Rendite immer weiter und Zinseffekte multiplizieren sich.

Diversifikation ist eine gute Entscheidung

Es ist eine gute Idee, nicht nur in Kryptowährungen zu investieren. Der junge Kryptomarkt bietet zwar ungeahnte Möglichkeiten; mit einem Engagement sind jedoch auch enorme Risiken verbunden. So ist es hier wie bei jeder anderen Investition möglich, das eingesetzte Geld zu verlieren. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, Investitionen in Kryptowährungen mit solchen etwa in ETFs, Aktien oder Edelmetallen zu ergänzen und so das Risiko zu streuen.

Darüber hinaus ist es – trotz der Inflation – sinnvoll, einen finanziellen Puffer auf dem eigenen Konto zu belassen, um in Notfällen handlungsfähig zu bleiben, ohne Investitionsposten auflösen zu müssen.

Sponsored Article