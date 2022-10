Warum Investitionen in Kryptowährungen jetzt so interessant sind

Werbung

Aber sind diese Bedenken berechtigt? Trotz der Tatsache, dass die Preise nicht in bester Verfassung sind, gibt es viele Gründe zu glauben, dass jetzt eine großartige Gelegenheit ist, in Kryptowährungen zu investieren

Instabiler Markt

Natürlich ist es eine Binsenweisheit, dass der Markt für Kryptowährungen extrem volatil sein kann. In der einen Woche ist alles im Plus, und in der nächsten Woche ist alles wieder zweistellig im Minus. Auch auf lange Sicht sind starke Preisschwankungen keine Ausnahme. Krypto-Investoren, insbesondere Anfänger, sollten verstehen, dass der Preis einer Kryptowährung nicht die ganze Geschichte erzählt.

Das liegt daran, dass sich für eine Kryptowährung nichts Grundlegendes ändert, wenn ihr Preis plötzlich fällt. Hinter den Kulissen läuft das Bitcoin-Netzwerk noch genauso wie im Jahr 2021. Wenn Sie an das Bitcoin-Projekt glauben, sollten Sie keinen Grund haben, plötzlich einen beklagenswerten Preis zu fürchten. Im Gegenteil, es ist eine große Chance zu handeln.

Wie lässt sich das Risiko vermeiden

Anfänger kaufen oft Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum, wenn deren Preise extrem hoch sind. Dies ist die Zeit, in der sie besonders stark gehypt werden und die Medien überall über digitale Vermögenswerte berichten. Aufgrund der Volatilität des Marktes ist in der Praxis jedoch genau das Gegenteil der Fall.

Tatsache ist, dass eine Investition zu einem hohen Preis mit einem hohen Risiko verbunden ist. Als der Bitcoin über 60.000 Dollar notierte, waren viele Anleger euphorisch, aber zu diesem Zeitpunkt war auch das Risiko einer ernsthaften Abwärtsbewegung relativ hoch. Natürlich wissen wir jetzt, dass der Preis von Bitcoin seitdem um fast 50 % gefallen ist.

Gründe, um genau jetzt in Kryptowährungen zu investieren!

Nein, es ist noch nicht zu spät. Eines der Probleme besteht darin, dass viele denken, sie hätten keine Zeit gehabt, sich auf das "Spiel" einzulassen, und hätten die Chance verpasst, reich zu werden. Das ist einfach nicht wahr. Es ist unwahrscheinlich, dass der Wert von Bitcoin so steigt wie 20.000 Mal in den letzten acht Jahren (bevor er deutlich fiel), aber wenn Sie jetzt in Kryptowährungen investieren, können Sie immer noch einer der ersten Anleger sein. Klar,wie jede Arbeit braucht auch Zeit und Geduld, doch wenn man sich auf spezielle Tools wie Bitcoin Era verlässt, kann man sich eine Menge Sorgen ersparen..

Die Blockchain wird uns immer begleiten. Die Blockchain-Technologie hat so viele Anwendungen in der realen Welt, wo sie äußerst nützlich sein kann. Da wir jedoch erst am Anfang der Einführung der Blockchain als nützliche Technologie stehen, ist es wichtig zu bedenken, dass nicht alle Projekte erfolgreich sein werden. Dennoch gibt es viele Blockchain-Projekte, die uns wahrscheinlich noch lange begleiten werden.

Die "Schwächlinge" verlassen den Markt. Seit dem "Bullenlauf" und dem anschließenden Zusammenbruch, der Korrektur und der Stabilisierung in den letzten Monaten haben sich der Kryptomarkt und die typischen Kryptoanleger verändert. Eines der größten Probleme während dieser Zeit war, dass man in jede beliebige Währung investieren konnte, ob sie nun nützlich war oder nicht, und trotzdem einen Gewinn erzielen konnte.

Anleger, die von ihren Strategien nicht überzeugt waren, hatten sich wahrscheinlich bereits aus dem Spiel verabschiedet, und diejenigen, die geblieben waren, hatten ihre Lektion darüber gelernt, wann sie verkaufen und wann sie halten sollten. Das klingt ermutigend, weil es das ganze Spiel wirklich verändern wird.

Fazit

Wenn Sie noch vor fünf Jahren versucht haben, in Kryptowährungen zu investieren, wissen Sie, dass es schwierig war, Informationen darüber zu finden. Kryptowährungen waren meist Teil der Untergrundszene. Wenn Sie jetzt in Kryptowährungen investieren wollen, ist das eine ganz andere Sache.

Verschiedene Websites, soziale Netzwerke oder geschlossene Gemeinschaften sind voll mit Informationen und Nachrichten darüber, in was man investieren sollte und warum. Auch jetzt kann man leicht bequeme Werkzeuge auf dem Markt finden, um den Markt und seine Trends zu analysieren, es gibt bereits moderne Kryptobots und Anwendungen, die es wert sind, sowohl für Anfänger als auch für bereits erfahrene Investoren genutzt werden zu können. Noch wichtiger ist, dass Betrug viel schneller bekannt wird als früher. Investitionen in Kryptowährungen sind also jetzt viel sicherer, wenn Sie die verfügbaren Informationen nutzen!