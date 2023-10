NÖ-Handel erhofft sich von Halloween „Süßes statt Saures“

Süßes oder Saures. Halloween ist längst kein amerikanischer Brauch mehr, sondern wird auch hierzulande zunehmend zelebriert. „Für viele Niederösterreicher — vor allem für junge Konsumentinnen und Konsumenten — ist Halloween ein wichtiger Kaufanlass und für den heimischen Handel eine gute Umsatzmöglichkeit“, sagt Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel in der WKNÖ.

Wie aktuelle Zahlen der KMU Forschung Austria zeigen, wollen 51 Prozent der 15- bis 29-Jährigen heuer Halloween feiern. Die Top-Produkte sind: Süßigkeiten (42 Prozent), gefolgt von Kürbissen zum Basteln (26 Prozent), Dekorationsartikeln (18 Prozent) und Kostüme (15 Prozent). Jene Niederösterreicher, die für Halloween einkaufen, geben im Durchschnitt etwa 30 Euro aus.

Landsleute geben acht Millionen Euro für Halloween aus

In Summe liegen die Ausgaben der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher für Halloween 2023 bei etwa 8 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Konsumklima etwas eingetrübt: 62 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wollen zwar gleich viel wie letztes Jahr ausgeben, jedoch will ein Drittel (32 Prozent) weniger ausgeben als zuvor. Nachdem vergangenes Jahr immerhin noch 13 Prozent angegeben haben, mehr auszugeben als im Vorjahr, hat sich diese Zahl 2023 auf gut 6 Prozent reduziert, womit sich die für 2023 vorläufige Jahresinflation von 7,4 Prozent auch in einer gesunkenen Kauflaune ausdrückt.

Positiv stimme Kirnbauer die Tatsache, „dass auch in diesem Jahr das Gros der Einkäufe auf den stationären Handel entfällt, den die Käufer zu 91 Prozent nutzen wollen. 26 Prozent kaufen auch online ein. Das zeigt, dass die Kunden auch für Halloween auf die breite Auswahl und das gute Angebot des heimischen Fachhandels setzen.“

Nachhaltigkeit bei Dekoartikeln im Trend

Fragt man die Konsumentinnen und Konsumenten nach Wunschprodukten oder -innovationen, werden besonders oft Dekoartikel genannt: Sei es in Bezug auf Nachhaltigkeit oder im Hinblick auf den Bezug von fertigen Sets. „Durch den hohen Anteil der 15 bis 29-Jährigen, die Halloween feiern wollen, zeigen sich hier interessante Absatzpotenziale für viele niederösterreichische Einzelhändler“, weiß Kirnbauer. Der NÖ-Handelsobmann hofft auf ein gutes Halloween-Geschäft.