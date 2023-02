Dunkelziffer: 120.000 Niederösterreicher haben akute Finanzprobleme

Werbung

Die NÖ-Schuldnerberatung beratet und begleitet seit 30 Jahren Menschen in und vor finanziellen Schieflagen. Sie ist die „erste Anlaufstelle, wenn man merkt, es geht nicht mehr“, sagt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister im Rahmen einer Jahresbilanz-Pressekonferenz in St. Pölten.

Michael Lackenberger, Geschäftsführer der NÖ-Schuldnerberatung Foto: Norbert Oberndorfer

Allein heuer im Jänner haben sich 300 Menschen das 1. Mal an die NÖ-Schuldnerberatung gewandt. Das sind so viele wie noch nie und wären mit 3600 auf das Gesamtjahr aufgerechnet eine Rekordzahl an Erstkontakten. Nach zwei Jahren Pandemie, während der viel weniger Geld ausgegeben wurde, begannen im Vorjahr Großgläubiger wieder ihre Verbindlichkeiten einzutreiben.

„Alle unsere Zahlen – von Erstkontakten bis Schuldregelungen und Privatkonkurse – steigen wieder an“, sagt Michael Lackenberger, Geschäftsführer der NÖ-Schuldnerberatung, mit Blick auf das Jahr 2022 und den Status quo.

„Unser Klientel wandert vermehrt in die Mittelschicht.“ Rund 30 Prozent der Menschen, die sich an die Schuldnerberatung mit Finanznöten und Fragen wenden, seien in Vollzeit erwerbstätig. Die Beratungen werden seit Corona zunehmend komplexer und benötigen auch mehr Zeit.

Ratenkäufe und Handyspiele

Lackenberger erwartet heuer jedenfalls einen Ansturm auf die NÖ-Schuldnerberatung. Eine geschätzte Dunkelziffer von 120.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher kämpft akut mit ihren Mieten, Strom- und Heizkostenrechnungen. Neben der Rückzahlung von Schulden belastet sie die Teuerung enorm. Dazu kommen Überschuldung durch Handy-Käufe, Handy-Spiele oder Ratenkäufe – etwa von Kleidung. Hier seien besonders junge Frauen mit einer Verschuldung von 7.500 Euro pro Kopf mehr betroffen als Männer. „Die Teuerung wird viele dazu drängen, etwas zu unternehmen. Je früher man etwas tut, umso besser“, sagt Lackenberger.

von links: Landesrätinnen Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Michael Lackenberger von der NÖ-Schuldnerberatung bei der Jahresbilanz 2022. Foto: Norbert Oberndorfer

Appell: "Frühzeitig kommen, bevor Schuldenfalle zuschnappt"

Aus Scham zögern viele den Schritt zur NÖ-Schuldnerberatung unnötig und gefährlich weit hinaus, weiß Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. „Menschen sollen und können nicht erst kommen, wenn der Schuldenberg so hoch ist, sondern schon viel früher“, sagt die Landesrätin. Gemeinsam mit Landesrätin Teschl-Hofmeister appelliert sie an Menschen in Finanznot bzw. mit Geldfragen sich über das Leistungsspektrum der NÖ-Schuldnerberatung zu informieren und dieses zu nutzen– bevor es zu spät ist. „Es ist keine Schande, sich an die Schuldnerberatung zu wenden und mit ihrer Unterstützung seine Finanzen gut zu ordnen, um nicht in eine Schuldenfalle zu tappen“, sagt Königsberger-Ludwig.

Es sei erwiesen, dass die meisten Fälle, die bei der NÖ-Schuldnerberatung aufschlagen, unverschuldet in finanzielle Schieflage geraten sind, sagt Tesch-Hofmeister. „Alles andere ist eine Unart zu glauben.“

Von Finanzbasisberatung bis Schuldenregelung

Die Schuldnerberatung bietet etwa für Menschen, die noch keine Schuldenprobleme haben, eine Budgetberatung an. „Das ist eine Hilfe für Menschen, die etwa bei Geburt eines Kindes, Pensionsantritt oder beim Kauf einer Wohnung ihre Finanzen neu ordnen müssen“, so Lackenberger. Dabei werde auch ein eigener Budgetplan erstellt und finanzielle Fähigkeiten gestärkt.

Zum Ausbalancieren von Ausgaben und Einnahmen, um Zahlungsprioritäten (Miete, Strom, Heizung etc) selbst erkennen zu können, unterstützt die NÖ-Schuldnerprofis in Form einer „Betreuten Konto“-Beratung. Das sei auch eine wichtige Maßnahme, um eine Delogierung bzw. Obdachlosigkeit zu verhindern. 420 Menschen nutzten im Vorjahr diesen Service.

Auch in Schulen bzw. Aus- und Weiterbildungsrichtung sind die Finanzprofis der Schuldnerberatung in Form von Finanzbildungs-Workshops aktiv. Erstmals wird heuer an drei NÖ-Schulen der Finanzführerschein für Schülerinnen und Schüler angeboten, bei dem sie unter anderem lernen, Budgetpläne zu machen. Bundesweit haben bereits 61.856 Jugendliche den Finanzführerschein absolviert.

Verschuldung sank um 11.000 Euro im Schnitt

Die Durchschnittsverschuldung lag im Vorjahr mit 82.300 Euro um rund 11.000 Euro niedriger als im Jahr 2021 und etwa auf dem Vorkrisenniveau 2019. Das zeige, dass die Menschen ein höheres Problembewusstsein haben und sich früher an die Schuldnerberatung wenden. In Summe wurden im Vorjahr 3.733 Menschen beraten – das sind um 200 mehr als im Jahr 2021. Die NÖ-Schuldnerberatung hat fünf Geschäftsstellen – in St. Pölten, Amstetten, Hollabrun, Wiener Neustadt und Zwettl - und rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Königsberger-Ludwig fordert in dem Zusammenhang vom Bund das Existenzminium von 1.300 Euro auf die Armutsgrenze anzuheben, bei den Unterhaltspfändungen die Grenzen überdenken und die seit 2017 debattierte Unterhaltsgarantie endlich durchzusetzen.

