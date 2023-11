Warnstreiks in über 100 NÖ-Betrieben

Teuerung, Inflation und Wirtschaftsabschwung prägen nicht nur den Alltag vieler Menschen und Betriebe, sondern auch die aktuellen Kollektivvertragsverhandlungen. So groß war die Kluft zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Seite noch nie.

Bei den traditionell richtungsweisenden Metaller-KV stehen nach vier erfolglosen Runden die Zeichen auf Streik: Seit Montag nehmen Mitarbeitende aus über 100 metallverarbeitenden NÖ-Betrieben an Betriebsversammlungen teil, die in Warnstreiks münden. Die Arbeit wird damit bis Mittwoch stundenweise niedergelegt.

Bei Nicht-Einigung drohen tageweise Streiks

Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind noch meilenweit voneinander entfernt: Die Metalltechnische Industrie (FMTI) bietet bei einem zweijährigen KV-Abschluss 10 % plus 1.500 Euro Einmalzahlung, oder als Alterative ein Plus von 2,5 %, monatlich 100 Euro plus 1.050 Euro Einmalzahlung. Beide Varianten lehnen die Gewerkschaften ab und fordern weiterhin ein 11,6 % Gehaltsplus. Das Angebot der Arbeitgeber sei „nicht annehmbar und nicht nachhaltig“, sagt GPA NÖ-Chef Michael Pieber. Damit werde weder die (rollierende) Jahresinflation von 9,6 % gedeckt noch beinhalte es Anteile am Produktionsgewinn.

„Über 2,5 Milliarden Euro wurden im vergangenen Jahr an Aktionäre ausgeschüttet. Es war ein sehr gutes Jahr. Da müssen doch auch 300 Millionen für die Erhöhung der Löhne und Gehälter der Metaller drin sein“, fordert Pieber. Der FMTI-Obmann, Christian Knill, verteidigte am Montag auf „Ö1“ das Arbeitgeberangebot inklusive Einmalzahlungen. „Es geht auch darum, dass wir die Betriebe nicht nachhaltig und dauerhaft schädigen.“ Die Industrie sei von einer Rezession betroffen und ein zu hoher KV-Abschluss würde zu einem Verlust von Standortattraktivität und Jobabbau führen. Am Donnerstag wird in Runde fünf weiterverhandelt. Kommt es zu keiner Einigung, drohen tageweise Streiks – „als allerletztes Mittel“, so Pieber.

Auch Handel und Sozialwirtschaft verhandelt

Auch der Handel verhandelt am Donnerstag weiter. Die GPA fordert hier ein Plus von 11 % und eine nachhaltige Arbeitszeitverkürzung mit etwa zusätzlichen Freizeittagen. Die Arbeitgeber haben bis dato noch kein Gegenangebot vorgelegt.

Vergleichsweise konstruktiv gehe es in der Sozialwirtschaft zu, so Pieber: Die Arbeitgeber boten gleich zu Beginn eine Inflationsabgeltung von 8,8 % an. Die GPA fordert 15 % bzw. mindestens 400 Euro mehr, „weil die Branche immer noch 22 Prozent unter dem Durchschnitt verdient“. Am 15. November gehen die Verhandlungen weiter.