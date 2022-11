Demos: Gewerkschaften erhöhen Druck auf Sozialwirtschaft

Werbung

Mit Betriebsversammlungen und Kundgebungen von 8. bis 10. November in mehr als 48 Betrieben in Niederösterreich - wie der Lebenshilfe NÖ, Hilfswerk NÖ oder Rettet das Kind - versuchten die Gewerkschaften GPA und vida den Druck auf die Sozialwirtschaft zu erhöhen. "Es sind soviele Betriebsversammlungen wie noch nie, um die Kolleginnen und Kollegen über den Verhandlungsstand zu informieren“, sagt Michael Pieber, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Niederösterreich. Zuvor demonstrierten

Die Gewerkschaften fordern für die 130.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich ein Gehaltsplus von 15 Prozent und mindestens 350 Euro mehr von der Sozialwirtschaft. Darüber hinaus wird ein Rechtsrahmen für die Verkürzung der Arbeitszeit, eine bessere Anrechnung von Vordienstzeiten oder die Erhöhung des Kilometergeldes auf 60 Cent/km, eine Erhöhung der Zuschläge fürs Einspringen, Verbesserungen bei der Einstufung in den Kollektivvertrag, einen Mehrarbeitszuschlag und ein Jugendpaket zur Attraktivierung des Pflege- und Sozialbereichs gefordert.

„In den vergangenen Pandemiejahren war der Sozial- und Gesundheitsbereich besonders gefordert. Es braucht jetzt in Zeiten enormer Teuerung endlich nachhaltige Gehaltserhöhungen und zwar deutlich über der Inflationsrate“, sagt Doris Wietter-Benmoussa, Vorsitzende des Wirtschaftsbereiches Pflege und Soziales in Niederösterreich. Die Sozialwirtschaft kämpfe mit einem enormen Personalmangel. Der Kollektivvertrag müsse daher so attraktiv sein, dass sich tausende junge Menschen in den nächsten Jahren entscheiden, in der Branche Fuß zu fassen. "Anderenfalls droht uns eine Katastrophe“, sagt Wietter-Benmoussa.

Arbeitgeberseite bietet 7,5 Prozent Gehaltsplus

"Keinen Grund zur Aufregung" sieht hingegen die Arbeitgeberseite in den Betriebsversammlungen und Kundgebungen von GPA und vida. Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ)-Geschäftsführer und Verhandlungsführer Walter Marschitz spricht von einem bisherigen "sehr konstruktiven und lösungsorientierten Verhandlungsklima", bei dem man sich bereits über einige Punkte verständigt habe. Die Arbeitnehmer-Forderung nach einem 15-prozentigem Gehaltplus sei aber nicht erfüllbar. Das liege etwa 50 Prozent über den Gewerkschaftsforderungen in anderen Branchen. Die Sozialwirtschaft bietet ein Gehaltsplus von 7,5 Prozent und mindestens 150 Euro. Das liege über dem Metaller-KV-Abschluss und gelte die durchschnittliche Inflationsrate von November 21 bis Oktober 2022 voll ab.

Dass die Vorstellungen in der Entgeltfrage in dieser Verhandlungsphase noch weit auseinanderliegen - die Arbeitnehmerforderung wurde auch erst ganz am Ende der zweiten Verhandlungsrunde konkretisiert - sei nicht ungewöhnlich. "Bisher haben wir uns immer noch gefunden" gibt sich Verhandlungsführer Marschitz optimistisch. SWÖ-Vorsitzender und Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Österreich Erich Fenninger verspricht einen Abschluss, "der die Leistungen der Beschäftigten würdigt und die Branche für bestehende und neue MitarbeiterInnen attraktiv hält aber trotzdem leistbar bleibt. "Letztlich geht es hier nicht um einen Arbeitskampf zwischen Unternehmern und Beschäftigten, sondern darum eine für die Branche vernünftige und leistbare Vereinbarung zu treffen.

Am Mittwoch, 16. November sollen die KV-Verhandlungen der Sozialwirtschaft plangemäß fortgesetzt werden. Ein Abschluss scheint prinzipiell möglich, da kein zeitliches Verhandlungsende vereinbart wurde.