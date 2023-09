Metalltechnische Industrie sieht wenig Spielraum für Erhöhungen

Die Teuerung der letzten Monate hat sich auf viele Betriebe, Branchen und Beschäftigte negativ ausgewirkt. Auch die metalltechnische Industrie in Niederösterreich, welcher etwa 300 Unternehmen und 26.600 Beschäftigte angehören, hat aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Einbußen erlebt. Zu der größten Industriebranche Niederösterreichs zählen etwa die Industriezweige Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau, Metallwaren und Gießerei. Aufgrund sinkender Auftragszahlen (18 Prozent weniger als im Vorjahr) und einem gleichzeitigen Minus des Produktionswerts ( - 5,5 Prozent) befinden sich auch Betriebe die metalltechnische Industrie derzeit in einer Rezession.

Aus diesem Grund sieht die Fachgruppe Metalltechnische Industrie NÖ den Kollektivvertrags-Verhandlungen, die am 25. September beginnen, nicht sorglos entgegen. Die aktuellen Rahmenbedingungen würden keinen Spielraum für signifikante Erhöhungen bieten. Neben den Belastungen, die die Corona-Zeit hinterlassen hat, seien bei Halbleitern, Stahl und Aluminium zusätzliche Lieferketten-Probleme entstanden, so Fachgruppenobmann Veit Schmid-Schmidsfelden. Auch die hohen Energiekosten haben maßgeblich zu den Herausforderungen in der Branche beigetragen.

Fachgruppenobmann Veit Schmid-Schmidsfelden hofft bei den KV-Verhandlungen auf Verständnis der Arbeitnehmer-Seite. Foto: Josef Bollwein

Fachgruppenvertreter: „Die Arbeitsplätze müssen erhalten bleiben“

„Die Personalkosten, basierend auf dem Kollektivvertrags-Abschluss 2022, sind im Vergleich zum Vorjahr überproportional angestiegen. Ich erwarte mir von den Verhandlern auf der Arbeitnehmer-Seite Verantwortung für den Erhalt der Arbeitsplätze zu übernehmen. Gemeinsam müssen wir durch die derzeitige Krise gehen und diese bestreiten“, betont Schmid-Schmidsfelden.

Karl-Dieter Nemetz, Geschäftsführer einer Gießerei in Wiener Neustadt und Ausschussmitglied im NÖ Fachverband der Metalltechnischen Industrie, erzählt aus der Praxis: „Unsere Leute wissen, dass wir technisch und personell gut aufgestellt sind, aber die politischen Rahmenbedingungen für wertschöpfende Arbeit sind außer Kontrolle geraten. Die Schlüsselbegriffe lauten: Inflation, Energie- und ‚CO2-Wahnsinn‘, Lieferkettengesetz, Steuerlast und Bürokratie“.

Karl-Dieter Nemetz führt die Gießerei „Nemetzguss“ mit 120 Beschäftigten in Wiener Neustadt. Foto: Götz Schrage

Nemetz befürchtet, dass die Kollektiv-Vertragsverhandlungen seinem Unternehmen „noch den Rest der über Jahrzehnte mühsam erarbeiteten Wettbewerbsfähigkeit rauben“ würden.