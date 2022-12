Länder wollen Region Semmering aus Dornröschenschlaf holen

Werbung

Der Weltcup am Semmering sei nicht nur ein Höhepunkt für die Skisportwelt, er sei auch ein treibender Motor für die Wirtschaft in der Region, so ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Genau diesen Aufwind möchten die beiden Bundesländer Niederösterreich und Steiermark für die Zukunft mitnehmen. Sie wollen das Grenzgebiet aus seinem Dornröschenschlaf holen.

"Ein neues Kapitel"

"Eine Grenze ist für uns nicht trennend, sondern verbindend", erklärte ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei einer Pressekonferenz in der Semmeringer Villa Schönthaler. Es gebe schon viele verbindende Achsen zwischen den beiden Bundesländern, doch der "Zauberberg" sei eine ganz besondere. Laut ihrem steirischen Amtskollegen Christopher Drexler (ÖVP) wolle man ein "neues Kapitel der Zusammenarbeit aufschlagen".

Mit Investoren wie Christian Zeller vom Südbahnhotel oder Florian Weitzer vom Kurhaus wurden bereits erste Schritte gesetzt. Ab dem kommenden Jahr hätten "Experten den klaren Auftrag bekommen", den Semmering Schritt für Schritt wieder zur alten Blüte zurückzuführen, so die beiden Landeshauptleute. Konkrete Projekte nannten Mikl-Leitner und Drexler dabei vorerst aber noch nicht.

Weitere Investoren gesucht

Die Ausgangssituation, um die Region "wachzuküssen", wie es die Landeshauptfrau betonte, sei eine gute. Nun gelte es für die Menschen in der Region, diese große Verantwortung mitzutragen, aber auch mitzugestalten. "Es sind aber neben dem Land auch die Unternehmer gefragt, die die Region weiterbringen möchten", so Mikl-Leitner.

Das "Bergschlössl" am Semmering

Mit Andreas Wessely und Michael Niederer gibt es neben Zeller und Weitzer zwei weitere Investoren, die ebenfalls ihr Herz an den Semmering verloren haben. Mit der Villa Antoinette - diese kann als ganzes Objekt gemietet werden - setzten die beiden Unternehmer bereits erste Akzente. "Da das Konzept Sinn macht, haben wir uns entschlossen, weiter zu investieren", kündigten sie an. Und zwar in das künftige "Bergschlössl", das für etwas mehr Gäste Platz bieten soll als die Villa Antoinette. Mit der Fertigstellung rechnen die beiden im Jahr 2024.