Durch die Coronakrise stehen Wirtschaftsbetriebe wie auch Jugendliche und Lehrstellensuchende vor großen Herausforderungen. Ende Mai waren bei AMS in Niederösterreich 1.308 Lehrstellensuchende vorgemerkt. Offene Lehrstellen gibt es aber nur 664. Zudem zeigt eine Umfrage des Landes NÖ und der Sozialpartner, dass aufgrund der Coronakrise in Niederösterreich diesen Herbst rund 800 Lehrstellen weniger angeboten werden.

Massiver Ausbau des Lehrstellenangebots

„Die Wirtschaft wird in Zukunft aber weiterhin gut ausbildete Fachkräfte benötigen und viele junge Menschen sind auf der Suche nach einer Lehrstelle“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Genau aus diesem Grund haben wir uns seitens des Landes Niederösterreich dazu entschlossen, das Lehrstellenangebot massiv auszubauen.“

NLK Filzwieser Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Gespräch mit Alexander Rauscher, der gerade eine Lehre in der IT-Abteilung des Landes NÖ absolviert.

Das Land NÖ und die Landesgesundheitsagentur verdoppeln die Anzahl der Lehrstellenplätze in den nächsten drei Jahren von derzeit insgesamt rund 250 auf 500 Plätze. Angeboten werden Lehrstellen vor allem in den Bereichen Verwaltungsassistenz, Bürokaufmann und IT. Auch Lehre mit Matura ist möglich.

Mikl-Leitner: „Die Lehrlinge werden auch regional in den unterschiedlichen Dienststellen des Landes und der Landeskliniken bzw. Pflege- und Betreuungszentren ausgebildet – ganz im Sinne der Dezentralisierung werden die Lehrstellen also in allen Regionen geschaffen.“

Weitere Initiativen

Übrigens: Bei einer weiteren Initiative von Land NÖ und dem AMS NÖ erhalten Betriebe drei Monate lang Einstellungsbeihilfen von bis zu 500 Euro, wenn sie junge Menschen anstellen, die heuer nach erfolgreicher Lehrabschlussprüfung aufgrund der Coronakrise arbeitslos gemeldet sind. Darüber hinaus gebe es auch seitens der Bundesregierung einen Lehrlingsbonus in der Höhe von 2.000 Euro pro Lehrling für heimische Lehrbetriebe, die neue Lehrlinge aufnehmen.

Für die Lehrstellen des Landes und der Landesgesundheitsagentur bewerben kann man sich unter anderem online über https://www.landesgesundheitsagentur.at/