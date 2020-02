Eine Million Euro Soforthilfe für Borkenkäfergebiete .

Mit einer Million Euro Soforthilfe für die Wiederaufforstung in Borkenkäfergebieten will das Land Niederösterreich das Wirken des Schädlings abdämpfen. Eine weitere Million Euro wird im Rahmen des sogenannten Bauernhofpakets in sechs Schwerpunkte investiert, teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Dienstag mit.