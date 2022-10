Land NÖ gewinnt Europäischen "Broadband Award"

Werbung

Um die digitale Transformation Europas voranzutreiben, verleiht die Europäische Kommission jährlich die "European Broadband Awards". Herausragende Breitbandnetz-Projekte aus ganz Europa sollen so ins Rampenlicht geholt und die strategische Bedeutung einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur unterstrichen werden.

Eines dieser herausragenden Projekte ist nun auch das Niederösterreich Modell für den Glasfaserausbau. Bereits 2016 wurde die Pilotphase mit dem renommierten Preis für den ersten Platz ausgezeichnet. Heuer würdigte die EU-Kommission den Roll-out des Niederösterreich Modells mit einer Auszeichnung als Finalist.

NÖ-Modell wird bereits erfolgreich "kopiert"

Im ausgezeichneten NÖ-Modell bleibt die Glasfaserinfrastruktur dauerhaft unter mehrheitlich öffentlicher Kontrolle. Einnahmen kommen aus der Verpachtung der Infrastruktur. Das bringe gigabit-fähige Internetverbindungen für ländliche Gebiete und sorge für fairen Wettbewerb unter den Diensteanbietern, sagt Wirtschafts- und Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger. Das niederösterreichische Modell werde mittlerweile auch von anderen Bundesländern und Regionen in Europa angewandt, um ihren Breitbandausbau zu organisieren. Danninger bedankt sich für die gute Zusammenarbeit zwischen nöGIG-Gruppe, den Gemeinden und dem Land NÖ, ohne "die diese Auszeichnung als Finalist nicht möglich gewesen wäre."

nöGIG-CSO Igor Brusic, Geschäftsführerin der Breitbandholding GmbH Angela Stransky, Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger, nöGIG-Geschäftsführer Reinhard Baumgartner und Reinhard Baumgartner (GF nöGIG) und Ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki. Foto: NLK Pfeiffer

„Eine leistungsfähige Glasfaser-Infrastruktur bedeutet echte Zukunftssicherheit und ist mittlerweile so selbstverständlich wie Strom, Kanal und Wasser. Mit der Umsetzung des Niederösterreichischen Breitbandmodells sorgen wir dafür, dass auch Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnen mit schnellem Internet versorgt werden. So tragen wir maßgeblich zu einer Stärkung der ländlichen Regionen bei, worauf wir sehr stolz sind“, sagt Reinhard Baumgartner, Geschäftsführer der nöGIG Projektentwicklungs GmbH. Aktuell errichtet die landeseigene nöGIG 43.000 Glasfaser-Anschlüsse in 60 Gemeinden mit einem Investitionsvolumen von 162 Millionen Euro.

Eingereicht wurde das Niederösterreich Projekt in der Kategorie „Innovative Finanzierungs-, Geschäfts- und Investitionsmodelle“. Bewerben konnten sich für die Auszeichnung alle Ausbauprojekte, die in der Umsetzung bereits begonnen wurden. Ob groß oder klein, ländlich oder städtisch, privat oder öffentlich, lokal, regional, national oder grenzüberschreitend spielte dabei keine Rolle. In der besagten Kategorie hat es Niederösterreich gemeinsam mit Projekten aus Stuttgart, Paris, Schweden und Norwegen ins Finale geschafft.

