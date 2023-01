Land NÖ und WKNÖ präsentieren Positionspapier für heimische Wirtschaft

Werbung

Mit 26.000 Euro pro Kopf die höchste Kaufkraft in Österreich, die niedrigste Arbeitslosenquote seit 20 Jahren und ein drei Mal so schneller Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit: Niederösterreich ist trotz multipler Krisen besser durchgekommen als andere. Davon ist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) überzeugt. “Die Zahlen, Daten, Fakten zeigen, dass wir gut unterwegs sind.”

„Mit diesem ,Handschlag für Niederösterreich ́ geben wir nicht nur den Unternehmen Orientierung, Perspektive und Kalkulierbarkeit, sondern auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern“, sagte Landeshauptfrau Mikl-Leitner in der heutigen Pressekonferenz. Foto: NLK Filzwieser

Nach dem bisherigen Standortpaket “Mehr für Niederösterreich” wollen das Land NÖ und die WKNÖ während der nächsten fünf Jahre nicht nur für Unternehmerinnen und Unternehmern, sondern etwa auch für Arbeitnehmer und Gemeinden die “besten Rahmenbedingungen” schaffen, Orientierung geben und für Planbarkeit sorgen. “Vor fünf Jahren war die größte Herausforderung Arbeitsplätze zu schaffen, heute ist die größte Herausforderung Arbeitskräfte zu finden”, sagt Mikl-Leitner.

Das neue Arbeitsprogramm namens “Handschlag für Niederösterreich” soll etwa dafür “Handlauf” und “Weichenstellung” sein. “In Kooperation mit dem Bund und Sozialpartnern ist mir nicht bange, dass wir alle Herausforderungen, die vor uns stehen auch bewältigen können. Danke für das Zusammenspiel!”, sagt die Landeshauptfrau.

von links: Landesrat Jochen Danninger, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker mit dem Folder zum Arbeitsprogramm „Handschlag für Niederösterreich“, das die vier Themenschwerpunkte Bildung & Beschäftigung, Regional & International, Energie & Umwelt und Digitalisierung & Innovation umfasst. Foto: NLK Filzwieser

Konkret gliedert sich das neue Positionspapier in vier Themenbereiche:

Bildung und Beschäftigung: Von der Berufsorientierung zur Lehrlingsausbildung, Unterstützungen in digitaler Fitness oder auch Maßnahmen zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf gliedert sich der erste Bereich.

Regional und International: Jeder zweite Euro geht in den Export, jeder fünfte Arbeitsplatz in NÖ ist mit dem Export verbunden. Neben dem internationalen Export soll auch in Ortskerne investieren werden.

Klima und Umwelt: NÖ soll noch grüner werden. Neben dem Ausbau der Erneuerbaren soll NÖ zu einer führenden, smarten, grünen Wirtschaftsregionen in Europa werden.

Digitalisierung und Innovation: Das Haus der Digitalisierung in Tulln, das am 17. Jänner mit der Ausstellung “Mensch und Maschine” sich für die breite Öffentlichkeit öffnet, zeige, was die Digitalisierung kann. Es werde eine Strahlkraft weit über die Grenzen hinaus entwickelt, ist Mikl-Leitner überzeugt, und sorge für ein Mehr an Lebensqualität. Die Neuauflage der Förderung Digi4Wirtschaft in Höhe von 6 Millionen und beantragbar ab 12. Jänner über das Wirtschaftsförderportal des Landes, soll speziell KMU bei ihrer Digitalisierung unterstützen. Außerdem wird der Breitbandausbau mit 232 Millionen Euro im Land vorangetrieben.

Bekenntnis zum "wirtschaftsfreundlichen Umfeld"

“Wir bekennen uns klar dazu, am Standort NÖ für ein wirtschaftsfreundliches Umfeld zu sorgen”, unterstrich Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. Der kurz vor Weihnachten vom Bund beschlossene Energiekostenzuschuss 2 als Energieschutzschirm sei für die heimischen Unternehmen und die Wettbewerbsfähigkeit enorm wichtig. Klar sei aber auch, dass in Zeiten “einer neuen Weltordnung, die von billiger Energie vorbei ist.”

Danninger bekräftigte, dass auf dem zu “der smarten, grünen Region in Europa” es keine neuen Verbote, sondern die richtigen Rahmenbedingungen brauchen für die Wirtschaft und Industrie.

Klar sei auch, dass Unternehmen, die sich heute nicht digital transformieren, morgen nicht mehr wettbewerbsfähig ist. “Wichtig ist, dass Betriebe auch ihre Mitarbeiter auf dem Weg des digitalen Wandelns mitnehmen”, so Danninger. Das Haus der Digitalisierung samt Netzwerk unterstütze sie dabei.

Zuversichtlich in die Zukunft

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker sehe trotz der multiplen Krisen der Vergangenheit mit Zuversicht in die Zukunft, “weil wir gelernt haben, mit Krisen umzugehen und weil wir die innovativsten Unternehmerinnen und Unternehmen im Land haben.” Für optimale Unterstützungen und unternehmerfreundliche Rahmenbedingungen sei das Positionspaper und Projekt ,Handschlag für Niederösterreich´ ein Garant.

Es sei in der Vergangenheit vieles gemeinsam geschafft worden, wie etwa die Digitalisierungsoffensive digi4wirtschaft, die “sensationell” bei der Wirtschaft ankommt, zog Ecker. Was den Mitarbeitermangel betrifft, hob Ecker die Initiative “Talentemagnet” hervor. „Hier erarbeiten wir gezielt Angebote für Klein- und Mittelbetriebe, damit sich diese attraktiv am Markt positionieren können, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen.“