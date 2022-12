Land NÖ will 250 neue Startups bis zum Jahr 2030

Werbung

In den letzten fünf Jahren ging Niederösterreich als Bundesland mit der höchsten Startup-Wachstumsrate in Österreich hervor. „Wir setzen bewusst auf dieses Thema, weil die Startups von heute die Leitbetriebe von morgen sind. Bis 2030 haben wir uns 250 neue Startups in Niederösterreich zum Ziel gesetzt. Das sind auch 1.000 Arbeitsplätze mit Zukunft“, betont Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP).

Michael Ploder vom Joanneum-Research gießt die Entwicklung der niederösterreichischen Startups in Zahlen. „So zeigt sich, dass Gründungen, die nicht durch den landeseigenen Inkubator Accent betreut werden, nach vier Jahren nur ein, zwei Arbeitsplätze schaffen. Startups, die auf dem Weg zum Unternehmertum von Accent begleitet werden, weisen mit acht Arbeitsplätzen überdurchschnittliches Wachstum auf“, fasst der Studienautor zusammen. Ähnliches ist auch bei den Umsätzen zu beobachten: „Hier liegen die Accent-Startups bei über 700.000 Euro nach acht Jahren, die anderen Gründer bei weniger als der Hälfte dieses Betrages“, so Ploder.

Schwerpunkte im Bereich Kreislaufwirtschaft, Landwirtschaftstechnik, Luft- und Raumfahrt

Ein Beispiel für ein erfolgreiches Technologie-Startup aus Niederösterreich ist Lignovations aus Tulln. Das Unternehmen gewinnt aus Biomasse einen natürlichen Sonnenschutz in Form von Ligninpartikeln. „Unser Unternehmen hat heuer den Startup-Weltcup Austria gewonnen und zählt damit zu den besten Firmengründungen Österreichs“, erklärt Martin Miltner, Gründer von Lignovations. Sein Mitgründer Victor Tibo war heuer im Forbes-Ranking der besten 30 Jungunternehmer vertreten.

Um die Gründung von weiteren Startups wie Lignovations zu fördern, braucht es aus Sicht des Land NÖ Alleinstellungsmerkmale: „Um ein klares Profil als Startup-Land vorweisen zu können, haben wir Branchenschwerpunkte in Niederösterreich entwickelt. In den Mittelpunkt haben wir dabei die Zukunftsbereiche Kreislaufwirtschaft, Landwirtschaftstechnik sowie Luft- und Raumfahrt gestellt“, sagt Danninger. „Der Fokus auf diese Zukunftsthemen führt dazu, dass sich mittlerweile Startups in diesen Bereichen aus ganz Österreich und zuletzt auch aus Kanada und Lettland bei Accent beworben haben“, ergänzt Doris Agneter tecnet equity Geschäftsführerin.