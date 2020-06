Land schafft Leben

Gurke ist nicht gleich Gurke: Die Salatgurke wird in Österreich im Glashaus oder im Folientunnel angebaut. Die meisten davon ganz in der Nähe von Niederösterreich: In Wien wachsen vier Fünftel der österreichischen Salatgurken. Die Einlegegurkerl wachsen im Freiland. Auch die Feldgurke darf draußen wachsen. Von den Gurkerl kommt ein Zehntel aus Niederösterreich, bei den Feldgurken ist es fast ein Fünftel.