Die NÖ Landarbeiterkammer ehrte über 90 Beschäftigte für ihren Einsatz

Gemeinsam mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) vergab das Präsidium der niederösterreichischen Landarbeiterkammer am 3. November Treueprämien an Beschäftigte aus dem Industrieviertel und dem Marchfeld. Die über 90 ausgezeichneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer üben ihre jeweiligen Berufe in der Forst- und Landwirtschaft bereits seit 10, 25, 35 oder 45 Jahren aus. Der Präsident der Landarbeiterkammer, Andreas Freistetter, lobte diesen Einsatz: „Danke für eure jahrzehntelange Tätigkeit und dass ihr der Land- und Forstwirtschaft seit vielen Jahren die Treue haltet. Unsere Treueprämie soll eine Wertschätzung sein und eure Arbeitsleistung würdigen“.

Je nach Anzahl der verrichteten Arbeitsjahre fiel die Prämie in einer Höhe von jeweils 120, 270, 370 oder 470 Euro aus. Auch Christiane Teschl-Hofmeister, die in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) vor Ort war, bedankte sich bei den 90 Ausgezeichneten: „Mit ihrem Einsatz leisten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben einen enorm wichtigen Beitrag dafür, dass wir uns in unserem Bundesland Niederösterreich über qualitativ hochwertige, regionale Lebensmittel, blühende Gemeinden und Landschaften und über bestens gepflegte Wälder freuen können“.

Bei den Beschäftigten, die Ehrungen überreicht bekamen, handelte es sich etwa um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Raiffeisen Lagerhaus Genossenschaft Bruck/Wr. Neustadt, der Raiffeisen Lagerhäuser Wiener Becken & Marchfeld, der Raiffeisen Ware Austria, der NÖ Landwirtschaftskammer, der Probstdorfer Saatzucht, der Forstverwaltung Quellenschutz der Stadtgemeinde Wien sowie der Stadtgärtner in Baden, Wiener Neustadt, Schwechat und Traiskirchen. Zwei der über 90 Treueprämien gingen an Beschäftigte, die ihrem Beruf bereits 45 Jahre treu sind: Johannes Koch und Christian Payr.