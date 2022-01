Land vergibt erstmals Öko-Bonus an Betriebe

Die Wirtschaftsförderung wird neu organisiert. Das Land stellt heuer 20 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Besondere Anreize soll es für nachhaltige Investitionen von Betrieben geben. Dazu wird ein Öko-Bonus eingeführt.

Von diesem Öko-Bonus können, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (beide ÖVP) erklären, gewerbliche und touristische Investitionsprojekte von über einer Million Euro profitieren. Sie sollen einen fünf prozentigen Bonus für Investitionen erhalten, die einen spezifischen Nachhaltigkeitsaspekt aufweisen. Ein Beispiel sind Revitalisierung von stillgelegten Betrieben. „Ziel unserer Wirtschaftsförderungen ist es, Investitionen in den Standort Niederösterreich zu erleichtern. Dabei werden drei Förderschwerpunkte auf Digitalisierung, Nachhaltigkeit, sowie Forschung und Entwicklung gesetzt. Mit dem neuen Förderprogramm wollen wir nachhaltige Investitionen von Betrieben stärker fördern, um den Strukturwandel der Wirtschaft in Niederösterreich weiter zu beschleunigen“, unterstreicht Landeshauptfrau Mikl-Leitner. Landesrat Danninger betont, dass auch die Förderungen an neue Bedingungen angepasst werden.

Förderungen auch für Forschungsprojekte

Gefördert werden sollen außerdem Forschungsprojekte mit einem Volumen von über 50.000 Euro. Sie erhalten fünf Prozent Öko-Bonus für Projekte mit ressourcenschonender Auswirkung. Zusätzlich wird den niederösterreichischen Unternehmen ein Rahmen von rund 70 Millionen Euro an Haftungen und Krediten sowie EU-Mitteln zur Verfügung stehen.

Kerstin Koren, Leiterin der Wirtschaftsabteilung im Amt der NÖ Landesregierung, erklärt: „Beim neuen Förderprogramm setzen wir weiterhin Schwerpunkte zur Unterstützung großer Investitionen und Innovationen von regionaler Bedeutung. Die Impulsprogramme zu bestimmten Themen bzw. für bestimmte Branchen werden weiter fortgesetzt. Die bisherigen Haftungen und Beteiligungen bilden die Basis.“

Im Vorjahr unterstützte der NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds über 2.100 Unternehmen in den Bereichen Investitionen, Unternehmensentwicklung sowie Innovation und Technologie mit unterschiedlichen Finanzierungsinstrumenten wie Zuschüssen, EU-Mittel, Haftungen und Krediten in der Höhe von 90 Millionen Euro. Dadurch wurden über 600 Millionen Euro an Investitionen am Wirtschaftsstandort Niederösterreich ermöglicht. Rund 600 Förderprojekte wurden im Bereich der Digitalisierung bewilligt, gefolgt von rund 320 bewilligten Projekten der Gastgebercalls, wo bei beispielsweise Wirte unterstützt wurden, ihre Gaststätten zu renovieren.

Mehr Infos: http://www.noe.gv.at/Wirtschaft