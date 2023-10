Photovoltaik: Auf NÖ-Parkplätzen wird bald Ökostrom produziert

Auf dem Dach des St. Pöltner Kinos sind bereits 125 Kilowatt-Peak installiert, die Parkplätze rundum liegen aber noch brach. Das soll sich bald ändern: Das Hollywood Megaplex Kino in St. Pölten wird 85 Stellplätze mit Aufdach-Photovoltaik ausstatten. Ladestellen inklusive. „Wir sind zwar kein produzierendes Unternehmen, aber dennoch sehr energieintensiv und deshalb auf eine gewisse Preisstabilität beim Strom angewiesen“, sagt Geschäftsführer Peter Janovsky. Die neuen PV-Carports mit Ausrichtung Süden sollen eine Leistung von 250 kWp haben. Das Projekt ist eines von elf landesweiten Projekten und wird von der NÖ-Landesregierung gefördert.

„Damit erfolgt der Startschuss für die PV-Überdachungen als kleiner Mosaikstein von vielen — für das große Bild der Energiewende“, sagt Landes-Vize Stephan Pernkopf. „Parkplatz-PV“ sei eine „sinnvolle Doppelnutzung“ und bedeute eine „optimale Bodennutzung: So bleiben abgestellte Autos im Schatten gekühlt, die sonst versiegelten Flächen werden sinnvoll genutzt und wertvolle Äcker und Wiesen dadurch geschützt.

Parkplatz-PV-Überdachungen sind teurer als reguläre Aufdach-Installationen. Das Land NÖ fördert daher diese mit bis zu 1.000 Euro pro Kilowatt-Peak (kWp). Heuer und 2024 sind acht Millionen Euro an Fördermittel budgetiert. Abwickelnde Stelle ist die landeseigene Energie- und Umweltagentur (eNu), die die eingereichten Projekte nach ihrem Innovationsgrad und Multiplizierbarkeit in einer Jury streng bewertet und auswählt. „Die netzgebundenen PV-Anlagen müssen der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, mindestens acht Stunden an fünf Tagen nutzbar sein und mindestens 10 Parkplätze mit 20 Kilowatt-Peak umfassen“, erklärt eNu-Geschäftsführer Herbert Greisberger.

Noch ist alles "tot", aber bald sollen hier beim Hollywood Megaplex Kino in St. Pölten 85 Parkplätze mit Photovoltaik-Überdachungen ausgestattet werden. Ladestation inklusive. Am Bild (v.l.n.r.): eNu-Geschäftsführer Herbert Greisberger, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Megaplex-Geschäftsführer Peter Janovsky. Foto: NÖN, Norbert Oberndorfer

Neuer Fördercall für „Parkplatz-PV“ bis 30. November

Anträge können sowohl von Gemeinden, Vereinen, Betrieben als auch konfessionellen Einrichtungen eingereicht werden. Bis 30. November 2023 läuft die Einreichfrist für den neuen Fördercall für Parkplatz-PV — dotiert mit zwei Millionen Euro.

Heuer wurden bisher 15.000 neue Photovoltaik-Anlagen in Niederösterreich in Betrieb genommen. Es gebe 84 Photovoltaik-Bürgerbeteiligungsprojekte und über 150 Erneuerbare-Energiegemeinschaften in Niederösterreich, sagt Greisberger. Dass das Interesse an Photovoltaik ungebremst sei, bestätigt Landes-Vize Pernkopf nach Besuch der Bau.Energie.Wohnen.-Messe in Wieselburg. Den Trend unterstreicht auch die Zahl der Beratungsgespräche bei der eNu. „Über 10.000 Beratungsfälle rund um thermische Sanierung, Raus aus Öl und Gas und Photovoltaik haben wir heuer bereits abgewickelt“, sagt der eNu-Chef.

Alle geförderten „Parkplatz-PV“-Projekte im Überblick