Palmers-Franchisenehmerin Holzmann Textil GmbH beantragte Konkurs

Das 2019 gegründete Unternehmen betreibt als Franchisenehmerin sieben Palmers-Filialen in Österreich. Derzeit werde die Firma fortgeführt, eine Sanierung sei jedoch nicht beabsichtigt, berichteten die Gläubigerschützer Creditreform und KSV1870 am Donnerstag. Die Passiva betragen voraussichtlich rund 890.000 Euro.

Laut Schuldnerangaben seien derzeit noch alle Filialen geöffnet und noch keine Dienstnehmerinnen noch gekündigt, da die Filialen möglicherweise übernommen werden. Zwei Standorte befinden sich in Eisenstadt und jeweils ein Geschäft in Mattersburg, Neusiedl am See, Mannersdorf, Saalfelden und Zell am See. Das weitere Schicksal des Schuldnerunternehmens werde letztlich der noch zu bestellende Insolvenzverwalter zu prüfen haben.

Von der Insolvenz sind den Angaben zufolge neun Gläubiger sowie 15 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betroffen. Die Insolvenzursachen liegen laut Aussendung in den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie. Hinzu sei die Kündigung der Franchiseverträge durch die Palmers Textil AG gekommen.

Die Angaben hätten in der kurzen Zeit vom KSV1870 noch nicht überprüft werden können, wurde betont. Der KSV hielt zudem "ausdrücklich fest, dass lediglich die Franchisenehmerin Holzmann Textil GmbH ein Konkursverfahren beantragt hat und nicht die Palmers Textil AG selbst".