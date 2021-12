Kritik am Aufbau von Rücklagen in Covid-Zeit

Als das „finanzielle Gewissen“ bezeichnet seine Direktorin den Landesrechnungshof. Wann sich dieses meldet, zeigt der Tätigkeitsbericht des Kontrollorgans für das erste Pandemiejahr 2020. Geprüft wurden etwa die eNu, NÖKU und die Familienland GmbH. Insgesamt hat das Team um Direktorin Edith Goldeband dabei 7,7 Millionen Euro an Einsparungspotenzial ermittelt – zum Beispiel beim Landesfeuerwehrverband oder in NÖ-Kliniken. „In den Nachkontrollen zeigen sich die Empfehlungen umgesetzt“, freut sie sich. Insgesamt liegt die Realisierungsquote bei 87 Prozent.

Kritik übte der Rechnungshof daran, dass etwa die Familienland GmbH oder die NÖKU Rücklagen 2020 gebildet haben. Was sonst Sinn macht, sei in einer Phase, in der der Landeshaushalt corona-bedingt unter Druck steht, nicht wirtschaftlich.

Beschlossen werden muss der Tätigkeitsbericht 2020 in der Landtagssitzung im Jänner. 2022 versprechen Landesrechnungshof-Berichte über Breitbandausbau oder Pflege-Ausbildung in NÖ Spannung. Ein interessantes Jahr wird es zudem für die Direktorin selbst: Im Juni endet ihre Periode. Damit sie weitere sechs Jahre an der Spitze des Rechnungshofes stehen kann, muss sie wiedergewählt werden. „Ich werde mich auf jeden Fall bewerben“, kündigt die 61-Jährige an.