6.000 Weine in zehn Tagen verkostet

Mehr als 6.000 Zweierkartons mit Wein sind Ende März im Gebäude der NÖ-Landwirtschaftskammer in Mold (Bezirk Horn) eingetroffen. Knapp 1.000 Weinbaubetriebe aus Niederösterreich haben ihre Weine zur Landesweinprämierung 2023 angemeldet und hoffen auf den Sieg.

Wer sich über diesen Sieg freuen kann, entscheiden unter anderem die 112 Verkosterinnen und Verkoster. An zehn Verkostungstagen mit je vier Verkosterteams wurden alle 6.000 Weine probiert und bewertet. Jedes Team verkostet im Schnitt pro Halbtag 80 bis 100 Weine. Voraussetzung ist sowohl die amtliche Kosterprüfung als auch langjährige Kosterfahrung. Für die Verkostung gibt es einen „Pegelwein“, der mit 15 bzw. 16 Punkten bewertet ist, die einzelnen Weine können dann bis zu 20 Punkte erreichen.

600 Regalmeter voll mit Zweierkartons braucht es, um die 6.000 eingereichten Weine zu lagern. Foto: Wein Niederösterreich Marketing

„Wie viel hinter dieser Prämierung steckt, ist für Außenstehende schwer zu sehen. 150 Mitwirkende helfen rund drei Monate lang beim Vorbereiten, Verräumen, Sortieren, Einschenken und schließlich beim Kosten“, erzählt Klaus Goldmann, Geschäftsführer von Wein Niederösterreich Marketing.

Langjähriger Verkostleiter verabschiedet

Die engere Auswahl haben die Verkosterinnen und Verkoster heuer bereits getroffen. Am letzten Verkostungstag, Ende April, gab der langjährige Verkostleiter Gerald Kneissl bekannt, seine Funktion zurückzulegen. Der niederösterreichische Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann dankt Kneissl für seinen Einsatz.

Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann (links) und der zukünftige Kostleiter Johann Grassl überreichten Gerald Kneissl als Dank für die langjährige Kostleitung bei der Landesweinprämierung je eine Magnum-Flasche. Foto: Johann Ramharter

Der nächste Schritt der Landeswein-Prämierung 2023 ist die finale Verkostung am 9. Mai bei RWA Raiffeisen Ware Austria in Korneuburg. Zu den Jurymitgliedern zählen unter anderem Peter Moser, Wein-Chefredakteur Österreich bei Falstaff, Peter Schleimer, Chefredakteur des Wein-Fachmagazins Vinaria und Walter Kutscher vom Sommelierverband. Die Siegerehrung der Landessieger in 22 Kategorien wird am 13. Juni im Rahmen der NÖ Weingala in der Konerei in St. Pölten stattfinden.