Eigene Lehrlingsakademie für 4-Hauben-Restaurant

Lehrlingsausbildung hat im Vier-Hauben-Restaurant Landhaus Bacher in Mautern schon lange Tradition. Mit der Gründung einer Lehrlings-Akademie wollen die nunmehrigen Besitzer Thomas Dorfer und Susanne Dorfer-Bacher die Qualität nochmals steigern.

Laufend während ihrer Ausbildungszeit im Restaurant sollen den Lehrlingen besondere Schulungen zuteil werden. Dabei will Thomas Dorfer auf erfahrene Mitarbeiter des Hauses ebenso zurückgreifen wie auf externe Schulungskräfte.

„Wir wollen mehr für die Lehrlinge machen. Das ist eine große Verantwortung“, stellt Thomas Dorfer, der 2009 schon in jungen Jahren Österreichs Koch des Jahres war, klar. Alles zusammen also gute Voraussetzungen für den Start der Lehrlingsakademie „Landhaus for Future“.