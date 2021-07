Holzbaupreis 2021

Die Bauprojekte für den 18. Holzbaupreis des Landes Niederösterreich werden am 19. Oktober in Korneuburg gekürt. Insgesamt 89 Konzepte wurden eingereicht, von denen die innovativsten ausgewählt wurden.

Die Nominierungen finden in insgesamt fünf Kategorien statt: „Wohnbauten“, „Öffentliche- und Kommunalbauten“, „Nutzbau“ „Um- und Zubau, Sanierung“ sowie „Außerhalb von Niederösterreich". Immer häufiger seien nämlich auch niederösterreichische Unternehmen an internationalen Projekten beteiligt.

Besonders im Wohnbau ist Holz ein zunehmend wichtigerer Baustoff. „Unser Ziel ist es, besondere Leistungen des Holzbaus als Beitrag zur Baukultur zu fördern und vorzustellen“, heißt es von Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) in einer Aussendung.

Österreich besteht zur Hälfte aus Wald

In einem Land wie Österreich, das zur Hälfte aus Wald besteht, sei Holz einer der wichtigsten Wirtschaftssektoren. Über 33.200 Forst- und Holzwirtschaftsbetriebe gebe es allein in Niederösterreich, heißt es in der Aussendung. Gleichzeitig trage die Holzbranche wesentlich zum Klimaschutz bei. „Durch das Bauen mit Holz entsteht ein zweiter Wald - aus Häusern“, sagt der Obmann von proholz Niederösterreich, Franz Schrimpl. Das CO2 bleibe weiterhin im Holz gespeichert. So sei es möglich, dass die aus österreichischem Holz hergestellten Produkte allein durch die Substitution jährlich 8 Mio. Tonnen CO2 vermeiden.