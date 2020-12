Auf den drei Innovation-Farm- Standorten Mold, Wieselburg und Raumberg-Gumpenstein sowie in 20 Pilotbetrieben in ganz Österreich werden zukunftsträchtige Entwicklungen in die Praxis erbracht, erprobt und für interessierte Landwirte veranschaulicht, um digitale Anwendungen greifbar und nutzbar für die österreichische Landwirtschaft zu machen.

Die Digitalisierungs- und Bildungswerkstatt Mold ist das landtechnische Kompetenzzentrum der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Die Erfahrungen aus Beratung, Ausbildung und Erwachsenenbildung im ackerbaulichen Kontext werden genutzt, um die Innovationen praxistauglich und nutzbringend für die Landwirte zu gestalten.

Im Francisco Josephinum in Wieselburg stehen Lehre, Forschung und Entwicklung in den Bereichen Ackerbau und Grünland im Vordergrund. Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Arbeiten werden mit den Anforderungen der Praxis verknüpft, um somit eine solide Basis aus der Forschung für die Anwendung in den Betrieben zu gewährleisten.

In Raumberg-Gumpenstein sind neue Technologien, die rund um den Stall und das saftige Grün auf den Markt kommen, für die Lehrenden und Wissenschaftler nichts Neues. Durch die Innovation Farm ist die Verbreitung des erarbeiteten Wissens einfacher und effektiver möglich, um auch direkt interessierte Landwirte zu erreichen.

Drei Standorte – ein Ziel

Alle drei Standorte verfolgen ein Ziel: die Digitalisierung und deren Vorteile den österreichischen Bäuerinnen und Bauern anschaulich und unabhängig darzustellen. Durch die breite Aufstellung der Innovation Farm werden in ausgewählten Pilotbetrieben einzelne Techniken erprobt und in weiterer Folge österreichweit den Landwirten durch Bildungsmaßnahmen (z. B.: Innovation Days, Farminare, Feldtage) veranschaulicht. Informationen zu den inhaltlichen Schwerpunkten werden laufend auf der Webseite www.innovationfarm.at veröffentlicht.

Unter dem Motto „Farming for future“ sollen ab 2021 die Themen direkt auf dem Feld bzw. im Stall anschaulich bei sogenannten „Innovation Days“ vermittelt werden.