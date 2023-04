„Bäuerinnen NÖ“ bieten Schwerpunktprogramm für junge Frauen

Im Rahmen ihres Jahresschwerpunkts „Junge Frauen in der Landwirtschaft“ lud der Verein „Die Bäuerinnen Niederösterreich“ zu einem Webinar, das sich mit dem Thema „Junge Frauen. Leben. Landwirtschaft“ beschäftigte. 170 Frauen aus dem ländlichen Raum nahmen daran teil. Mit Fachexpertinnen erörterten sie die emotionalen und rechtlichen Herausforderungen landwirtschaftlicher Betriebe sowie den bäuerlichen Alltag.

Mit rund 370 Vereinen und mehr als 40.000 Mitgliedern in ganz Niederösterreich sind „Die Bäuerinnen“ das größte Frauennetzwerk im ländlichen Raum. „Die Tür der Bäuerinnen steht für alle Frauen offen. Daher ist es uns ein Herzensanliegen, unsere Bäuerinnenorganisation auch jenen Frauen im ländlichen Raum schmackhaft zu machen, die sich auf den ersten Blick vielleicht nicht unmittelbar als Zielgruppe unseres Vereins sehen. Dieses Jahr wollen wir vor allem junge Frauen ansprechen“, erklärt Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger in einer Aussendung.

Veranstaltungen als Informationsquelle

Der Verein wolle aufzeigen, dass er sich über viele Jahre entwickelt habe. „Wir ein breites Angebot, das alle Altersgruppen und Familiensituationen anspricht – egal ob Vollzeit-Bäuerin, Teilzeitbeschäftigte, Jungmama oder Großmutter“, führt Neumann-Hartberger aus.

Die Themen, die auch junge Frauen in der Landwirtschaft bewegen, seien vielseitig. Die „Bäuerinnen NÖ„ treten als Netzwerk auf und bieten unterschiedliche Weiterbildungen und Veranstaltungen an, um Denkanstöße, Informationen und Strategien zu liefern. Ziel ist es, dass sich die Betroffenen auch in heiklen Rechts- und emotionalen Lebensthemen persönlich sicher fühlen.

Informationen zu weiteren Veranstaltungen im Rahmen des Jahresschwerpunktes „Junge Frauen in der Landwirtschaft“ gibt es unter www.baeuerinnen-noe.at.