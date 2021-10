Bauern lehnen den Freihandelspakt Mercosur ab

Seit Jahren wird über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten, wie beispielsweise Argentinien und Brasilien, verhandelt. Der Deal sieht vor, dass der Handel zwischen den Staaten erleichtert werden soll. Dadurch sollen vermehrt Industrieprodukte nach Südamerika exportiert und Lebensmittel wie Zucker oder Rindfleisch in die EU eingeführt werden.

Bereits heute kommt jedes vierte Rindfleisch am Teller aus Übersee und viele Experten befürchten, dass sich dieser Anteil um ein Vielfaches steigern wird. Mehr als 100.000 Tonnen zusätzlich sollen durch das Freihandelsabkommen den Weg nach Europa und Österreich finden. Neben den negativen Auswirkungen für unsere Bäuerinnen und Bauern durch vermehrte Billigimporte schlagen Umweltschützer auch wegen der steigenden Regenwaldrodung Alarm. Tagtäglich werden unberührte Naturschätze abgeholzt oder sogar verbrannt, um Platz für Plantagen und Farmen zu schaffen.

Kampf gegen Mercosur

In Niederösterreich kämpfen der EU-Abgeordnete Alexander Bernhuber und NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek Schulter an Schulter gegen den Mercosur-Pakt. „In Niederösterreich und in Europa brauchen wir kein Rindfleisch aus Südamerika, denn unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren beste Qualität in ausreichender Menge, um den Bedarf zu decken“, so die beiden Bauernvertreter, denen auch die oft niedrigeren Produktionsbedingungen und Standards im Ausland Sorgen bereiten. Diese würden für einen „unfairen Wettbewerb zwischen bester rot-weiß-roter Qualität und billiger Importware sorgen“. Unterstützung erhalten Bernhuber und Nemecek dabei auch aus anderen Ländern. Sowohl Frankreich, die Niederlande, Belgien, Deutschland oder auch die österreichische Bundesregierung haben sich gegen das Abkommen ausgesprochen.

50.000 Unterschriften gegen Abkommen

Für Konsumenten ist die Herkunft der Lebensmittel oft nicht zweifelsfrei feststellbar. Das ist auch ein weiterer Grund, warum für die „Stopp Mercosur“-Petition von Bernhuber bereits knapp 50.000 Unterschriften gesammelt wurden, die auch ein Zeichen für die Wertschätzung heimischer Lebensmittel ist. „Sicherheit für die Konsumenten muss an erster Stelle stehen, niedrige oder unklare Standards und ungenaue Herkunftsangaben gefährden diese Sicherheit“, so Bernhuber.

Gerade diese Wertschätzung hat durch die Corona-Pandemie einen Aufschwung erlebt. Geschlossene Grenzen und leere Regale in den Supermärkten haben das Bewusstsein geschaffen, dass kurze Wege vom Feld ins Regal bis auf den Teller der Konsumenten die besten Garanten für die Selbstversorgung im Land und zum weltweiten Klimaschutz sind.

„Deshalb lehnen wir das Abkommen ab und wollen gemeinsam mit der Bevölkerung mehr Bewusstsein für die Leistungen der heimischen Bäuerinnen und Bauern schaffen“, so Bernhuber und Nemecek zur aktuellen Lage der Landwirtschaft.

Weitere Infos unter

www.stopp-mercosur.at