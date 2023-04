Bauernbund NÖ kritisiert importiertes Obst und Gemüse in Supermärkten

Werbung

Der ÖVP-nahe Bauernbund beanstandet die Herkunft von Obst und Gemüse in den Regalen der Lebensmittelgeschäfte in Niederösterreich. Festgemacht an Spargel aus Peru, Birnen, Pfirsichen und Trauben aus Südafrika, Heidelbeeren aus Marakko und Peru sowie Brombeeren aus Mexiko kritisiert der Direktor des niederösterreichischen Bauernbundes Paul Nemecek diese „Weltreise im Supermarktregal“ in einer Aussendung.

„Diese Importe sind ein Schlag ins Gesicht der Bäuerinnen und Bauern, die sich 365 Tage im Jahr für unsere Versorgungssicherheit auf den Feldern und in den Ställen einsetzen, zu höchsten Standards produzieren und dann durch billige ausländische Produktion ersetzt werden“, betont Nemecek und fügt hinzu: „Unsere Bäuerinnen und Bauern haben Besseres verdient.“ Die aktuellen Angebote sieht er lediglich als Vorbote für eine Zeit, in der der Freihandel und der Weltmarkt die regionale Landwirtschaft ersetzen.

NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek setzt auf regionales Obst und Gemüse. Foto: NÖ Bauernbund

Der NÖ Bauernbund hat auch für dieses Jahr einen Saisonkalender erstellt. Dieser gebe einen Überblick, wann welches heimische Obst und Gemüse Saison hat und soll als Grundlage für einen umweltbewussten Einkauf, ein regionales Einkaufsverhalten und einen saisonalen Lebensstil dienen. „Damit unterstützt man die heimische Landwirtschaft und liegt im Trend der Zeit“, so Nemecek.

Niederösterreich bei Gemüseproduktion sehr bedeutend

Die heimische Landwirtschaft spielt in Niederösterreich eine besonders große Rolle. Im Vorjahr wurden hier nach Auswertungen der Statistik Austria 365.437 Tonnen Gemüse geernet und damit so viel wie in keinem anderen Bundesland. Tatsächlich entspricht das mehr als der Hälfte der gesamten Gemüseproduktion in Österreich (674.337 Tonnen im Jahr 2022).

Konkret wurden fast 99 Prozent der Grünerbsen sowie rund 90 Prozent des Spinats und sämtlicher Zwiebel-Sorten in Niederösterreich geerntet. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern stammen auch überdurchschnittlich viel(e) Karotten, Süßkartoffel, Fisolen, Schnittlauch, Kohlsprossen und Spargel aus Niederösterreich. Ohne Niederösterreich wäre die Versorgungssicherheit in Österreich kaum gegeben, heißt es dazu in der Aussendung.