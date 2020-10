Johannes Schmuckenschlager: Einerseits wollen die Konsumenten immer öfter wissen, woher die Lebensmittel kommen und wie sie produziert wurden. Andererseits haben wir höhere Produktionsstandards als andere Länder, etwa was das Tierwohl oder Umweltvorgaben betrifft. Das muss am Produkt erkennbar sein. Im Lebensmitteleinzelhandel sind wir schon relativ weit mit der Kennzeichnung. Nicht aber im Außer-Haus-Verzehr. Hier wollen wir unter anderem in Großküchen die Auslobung entsprechend forcieren. Bei Wirtshäusern setzen wir gemeinsam mit den Wirten auf Freiwilligkeit und Bewusstseinsbildung.

Schätzen die Konsumenten das Regionale, die Bäuerinnen und Bauern und die heimische Qualität seit Corona mehr?

Schmuckenschlager: Wir spüren, dass Versorgungssicherheit jetzt immer mehr zum Thema geworden ist. Die Globalisierung hatte deren Notwendigkeit ausgeschaltet. In kürzester Zeit konnte man ja weltweit alles besorgen. Damals haben uns viele Ökonomen immer wieder vorgerechnet, dass wir in Österreich viel zu teuer produzieren. Und dass es gescheiter wäre, zum Beispiel Getreide zu importieren und die dafür verwendete Fläche für etwas anderes zu nutzen. Durch Corona aber hat man gesehen, dass das nicht funktioniert. In Folge ist auch das Interesse an regionalen Produkten gestiegen. Die Menschen wollen die heimische Wirtschaft unterstützen – und insbesondere auch die Bäuerinnen und Bauern. Sie verstehen, dass es Sinn macht, die Produktion von Lebensmitteln im eigenen Land zu haben. Und: Diese Wertschätzung für bäuerliche Betriebe und ihre Arbeit ist auch wichtig für junge Bäuerinnen und Bauern, wenn sie überlegen, den elterlichen Hof zu übernehmen.

Die Auswirkungen des Klimawandels sind in vielen Bereichen der Land- und Forstwirtschaft zu spüren. Wo liegen die größten Herausforderungen?

Schmuckenschlager: In den letzten Jahren hatten die Bauern mit extremer Trockenheit zu kämpfen. Heuer sind wir glücklicherweise besser mit Wasser versorgt. Dennoch müssen wir in Zukunft auf die zunehmenden Temperaturen und Extremwetter-Ereignisse reagieren. Dafür gibt es zum einen ein Versicherungssystem über die Hagelversicherung, durch das zumindest der Einsatz abgedeckt wird, falls es zu Hagel, Frost oder Dürre kommt. Zum anderen gibt es immer mehr Projekte zur Wasserversorgung. Zum Beispiel werden Retentionsbecken von Gemeinden so gestaltet, dass sie auch für die Bewässerung von Sonderkulturen genutzt werden können. In diesem Zusammenhang haben wir vor kurzem ein Kompetenzzentrum für Bewässerung mit Experten der Landwirtschaftskammer und vom Land NÖ ins Leben gerufen. Hier werden die Land- und Wasserwirtschaft gebündelt, um neue Bewässerungsprojekte zu planen, Landwirte und Gemeinden in pflanzenbaulichen und betriebswirtschaftlichen Fragen, aber auch in rechtlichen und finanziellen Fragen zu beraten und neue Bewässerungsmethoden zu erforschen.

Ein großes Reizthema in der Gesellschaft ist der Pflanzenschutz. Auch dieser hat mit dem Klimawandel zu tun. Denn: Durch den Klimawandel sehen wir neue Schadbilder an Pflanzen. Neue Schädlinge sind bei uns heimisch geworden, andere wiederum treten in höheren Populationen auf, wie zum Beispiel Rübenderbrüssler, Maiszünsler oder Drahtwurm. Sachgerechter Pflanzenschutz ist ein notwendiges Werkzeug für ein gesundes Pflanzenwachstum und damit für die Sicherstellung der Versorgung mit Lebensmitteln und Rohstoffen.

Verlässt man den Acker, ist es im Wald der Borkenkäfer, der durch den Klimawandel zunehmend Probleme bereitet.

Schmuckenschlager: Heuer ist der Druck aufgrund der höheren Niederschläge erfreulicherweise geringer. Wir gehen davon aus, dass es eine bis zwei Populationen weniger sind. Aber: Der Borkenkäfer wird uns noch lange beschäftigen und bringt Betriebe in eine schwierige Situation. Obwohl die Holzpreise niedrig sind, ist man behördlich verpflichtet, bei Borkenkäferbefall die Bäume zu fällen. Nach Konflikten arbeiten wir jetzt gemeinsam mit der Holzindustrie an Lösungen. Auch wurde – von uns begleitet – das Forstpaket mit rund 400 Millionen Euro aufgesetzt, die es für die Entfernung von Schadholz, zur Wiederaufforstung und für die Pflege des klimarelevanten Waldes gibt. Ein weiterer Aspekt ist die Holzverwertung. Holz ist ein hochwertiger Baustoff, auf den man noch mehr setzen muss. Auch die öffentliche Hand ist hier gefordert. Denn: Wenn etwas gebaut wird, muss geprüft werden, ob das auch mit Holz möglich ist. Das würde auf dem Holzmarkt die Nachfrage erhöhen und damit auch den Preis.

Und wofür kann Holz noch verwendet werden?

Schmuckenschlager: Holz, auch das vom Borkenkäfer befallene, kann thermisch für Biomasse, Hackschnitzel etc. verwendet werden. Der Vorteil: Diese Form der Wärme- und Energieerzeugung ist relativ stabil in der Leistung. Darüber hinaus ist die Technologie heute auch schon so weit, dass aus Holz Biotreibstoff hergestellt werden kann. Im angesprochenen Forstpaket finden sich dazu ein Forschungsschwerpunkt und Pläne zur Errichtung einer Forschungsanlage zur Erzeugung von Holzgas und Treibstoffen aus Holz – und zwar auf einem Standort in Niederösterreich.

In welchen Bereichen der Landwirtschaft gibt es durch die Coronakrise einen Digitalisierungsschub?

Schmuckenschlager: Ich sehe ein großes Potenzial bei Maschinen, die autonom funktionieren. Viele neue Ställe haben bereits Melkroboter, die bestens auf das Tierwohl abgestimmt sind, die Milchqualität und Milchleistung werden überprüft und dabei auch gleich, ob die Kuh gesund ist. Der Bauer muss vielleicht nicht mehr überall selbst Hand anlegen, aber als Herden-Manager ist er nach wie vor im Einsatz. Und: Es braucht auch die Nähe zum Tier. Daher wird es nie einen Vollroboterbauernhof geben, die Bäuerin und der Bauer sind unverzichtbar. Aber es sind extreme Arbeitserleichterungen. Gerade im Milchbereich kann uns das helfen, viele Betriebe zu erhalten.

Auf dem Feld haben wir die Möglichkeit, noch präziser zu werden. Das geht so weit, dass neueste Mähdrescher einen Wiegeboden mit Sensoren haben. So kann auf den Quadratdezimeter genau gemessen werden, wie viel Korn wo abgeerntet wurde. Und: Im nächsten Frühjahr wirft der Dünge-Streuer auf Basis dieser Daten genau dort, wo weniger war, mehr aus und dort, wo mehr war, weniger aus. Damit kann man sehr ressourcenoptimiert arbeiten und Düngung sowie Pflanzenschutz noch zielgerichteter einsetzen. Was uns Kopfzerbrechen bereitet, ist, dass neue Technologien hohe Investitionen bedeuten. Da müssen wir schauen, wie wir das mit Unterstützungen und Förderungen schaffen können, dass kleine Betriebe von der Technologie nicht ausgeschlossen werden und gleiche Chancen haben.

Was bringt die Zukunft darüber hinaus mit sich?

Schmuckenschlager: Es haben sich viele Plattformen für den direkten Verkauf landwirtschaftlicher Produkte entwickelt. Das ist eine Chance, einen neuen Markt zu konzipieren, unabhängiger von großen Ketten und direkter mit dem Konsumenten in Verbindung zu sein.

Wo wir noch nachschärfen und korrigieren wollen, ist der Bereich der Verarbeitung im ländlichen Raum. Ziel ist es, eine flächendeckende Verarbeitungsinfrastruktur zu erhalten, um Versorgungssicherheit zu garantieren. Denn wenn zum Beispiel, wie man anhand der aktuellen Situation vor allem in Deutschland sieht, ein großer Schlachtbetrieb ausfällt, wissen die Bauern nicht mehr, wohin sie ihre Schweine für die Verarbeitung liefern sollen. Das soll bei uns nicht passieren.

Weiters konzipieren wir auch mit dem LK Kundenportal ein Online-Portal für Bäuerinnen und Bauern, wo sie alle notwendigen Formulare für den eigenen Betrieb übersichtlich dargestellt und jederzeit abrufbar finden. Das reicht von Förderan trägen über Ausbildungsnachweise, Kursbestätigungen, Beratungsunterlagen und wichtige Termine bis hin zu Futteranalysen. Durch dieses digitale Büro sollen die Landwirte alle wesentlichen Informationen und Unterlagen rund um die Uhr und ortsunabhängig abrufen und verwalten können. Es soll dabei helfen, den Büroalltag effizienter zu gestalten.

Das heißt: Es passiert sehr viel?

Schmuckenschlager: Ja, die Landwirtschaft ist ein äußerst dynamischer Bereich. Es entstehen neue Produkte, neue Geschäftsfelder und vieles mehr. Vieles, das sich im Kleinen entwickelt, wird zu einer großen Geschichte. Hidden Champions gibt es verteilt auf alle Regionen in Niederösterreich.

Eines der Paradebeispiele ist Waldland. Über 800 Bauern haben in einem schwierigen Gebiet, kleinstrukturiert und nicht mit den besten Bonitäten ausgestattet, gemeinsam einen Betrieb entwickelt und sich eine Erwerbsmöglichkeit geschaffen. Jetzt sind sie zum Beispiel Europas größter Schnittlauch-Produzent. Ihre Heil- und Gewürzkräuter sind Rohstoffe für die Pharmazie und die Medizin – von Mariendistel bis Gingko, wirklich spannend.

Mit dem Vifzack-Preis haben wir begonnen, Innovationen in der Landwirtschaft hervorzuheben. Dabei werden großartige Projekte von den Landwirten entwickelt und umgesetzt. Oft sind es die kleinen Dinge, die viel bewegen, wie zum Beispiel die Schule am Bauernhof, die Erlebnisbauernhöfe oder in Zeiten von Corona die Selbstversorgerhütten.

Sie sind jetzt seit eineinhalb Jahren Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ. Wenn Sie zurückblicken – was ist Ihr Fazit?

Schmuckenschlager: Es war spannend, es war viel zu tun, es war herausfordernd und abwechslungsreich. Wir haben unseren Zukunftsplan 2020 bis 2025 mit 12 Schwerpunkten für die nächsten Jahre präsentiert. Einer der Schwerpunkte liegt in der Kommunikation und Bewusstseinsbildung. Deshalb haben wir unter anderem die Kampagne „Verlass di drauf“ ins Leben gerufen, um zu zeigen, auf unsere Bäuerinnen und Bauern ist Verlass. Jeden Tag, auch in Krisenzeiten.

Darauf folgten ein arbeitsintensiver Kammerwahlkampf und die Kammerwahl am 1. März, bei der wir ein tolles Ergebnis erzielt haben. Und dann kam Corona. Das war eine ganz andere Herausforderung.

Es ist uns, glaube ich, gelungen, die Bauern in dieser Krise zu unterstützen und auch in einer derartigen Ausnahmesitua tion ihr erster Ansprechpartner für die verschiedensten Anliegen und Fragen zu sein. Wir haben das im Team gut gemeistert – mit den zwei neuen Vizepräsidenten Andrea Wagner und Lorenz Mayr, mithilfe der neuen Funktionäre, jungen und engagierten Bäuerinnen und Bauern und selbstverständlich mit allen Mitarbeitern.