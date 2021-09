Insgesamt 94 Prozent der österreichischen Bevölkerung betrachten die Landwirtschaft als sehr positiv, das hat eine von der Landwirtschaftskammer im April 2021 in Auftrag gegebene Studie ergeben. Des Weiteren sehen 85 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher den Beruf des Landwirtes als wichtigen Beruf der Zukunft. „Im Ranking der Berufsgruppen ist der Landwirt somit an zweiter Stelle hinter den Ärzten“, bekräftigte der Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich Johannes Schmuckenschlager.

Besonderes Interesse zeigten die Österreicherinnen und Österreicher in Bezug auf die Lebensmittelqualität, dem Tierwohl und der Herkunft der Lebensmittel. Deshalb setzte man in der diesjährigen Kampagne unter anderem unter anderemauf Nachhaltigkeit, so Schmuckenschlager.

Information durch persönlichen Kontakt

Gleichzeitig wolle man die Verbraucher durch die Herbstkampagne vor Fehlinformation schützen. Der größte Teil der Bevölkerung beziehe seine Informationen zwar aus persönlichen Gesprächen mit den Bauern, dennoch informieren sich 37 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher im Internet. „Wenn das Internet so einen hohen Anteil hat, dann gibt es viele Informationen, die nicht hinterfragt, nicht reflektiert sind“, meint der Landwirtschaftskammerpräsident.

Deshalb setze man mit den eigenen Botschaften auf persönlichen Kontakt. „Denn Wertschätzung schafft Wertschöpfung“. Die Botschaften seien nämlich „ein direktes Versprechen, auf das sich alle verlassen können“, erklärt Schmuckenschlager.

Neue Herbstthemen für die Kampagne

Im Gegensatz zu den letzten Jahren, in denen Themen wie Ackerbau, Schweine oder Obst behandelt wurden, setzt man heuer auf Geflügel, Holz und Biomasse. Für den Themenbereich Geflügel habe man sich entschieden, weil es einer der erfolgreichsten Bereiche in der tierischen Produktion sei. „In diesem Bereich gibt es deutliche Zuwächse am Markt“, so Schmuckenschlager. Gleichzeitig wolle man in diesem Bereich aber höhere Standards und klarere Herkunftsbezeichnungen erarbeiten.

Mit dem Thema Holz soll hingegen die Nachhaltigkeit darstellen. „Es wächst mehr Holz nach als verbraucht wird. Die Verwendung von Holz ist demnach gelebter Klimaschutz“, erklärt Franz Fischer, Vorsitzender des Forstausschusses der Landwirtschaftskammer Niederösterreich.

Im Bereich der Biomasse setze man vor allem auf die Aufklärung. „Wir wollen dem Klimawandel begegnen mit den natürlichen Ressourcen, die wir haben“, so der Landwirtschaftskammerpräsident. Gleichzeitig baue man auf die Akzeptanz von Seiten der Bürger, um Anlagen zu errichten und zu betreiben, sagt Stefan Szyszkowitz, EVN Vorstandssprecher. „Denn jedes Jahr werden in Niederösterreich ungefähr 280 Fußballfelder Biomasse in Strom und Wärme umgewandelt. In Zukunft wird es sogar noch mehr“, so Szyszkowitz.