Rund 25% der niederösterreichischen Landwirte betreiben in unterschiedlicher Intensität Direktvermarktung. 77 % der Betriebe vertreiben ihre Produkte direkt ab Hof. Neben dem Ab-Hof-Verkauf nutzen viele Betriebe auch immer mehr alternative Absatzkanäle wie den Automatenverkauf oder gemeinsame Bauernläden. Hinzu kommt, dass auch Gastwirte und Großküchen zunehmend bäuerliche Lebensmittel direkt nachfragen.

Die neu erschienene Studie „Vertriebsoptionen von bäuerlichen Lebensmitteln in Niederösterreich“ im Auftrag der Landwirtschaftskammer NÖ zeigt die Chancen und Risiken der unterschiedlichen Absatzwege. Sie beleuchtet auch, ob diese für alle Regionen passend sind. Präsentiert wurde die Studie am Betrieb Wagramgeflügel der Familie Ecker in Neustift im Felde, einem Direktvermarkter von Gänsen, Enten und Hühnern.

Schmuckenschlager: Beratung ausbauen

„Uns geht es darum – was den Absatz regionaler Lebensmittel betrifft –fundierte Grundlagen einerseits für die landwirtschaftliche Betriebsentwicklung und andererseits für die regionalen Entwicklungen zu haben. Die systematische Gegenüberstellung der wichtigsten Vertriebswege – und zwar aus Sicht der Landwirtschaft – ist ein wesentlicher Teil davon.

Jeder Betrieb bringt unterschiedliche persönliche und betriebliche Voraussetzungen mit und hier wollen wir unsere Unterstützung, das Beratungs- und Bildungsprogramm der Landwirtschaftskammer, weiter ausbauen“, so Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ. Mit der Studie habe die Beratung viele neue Ansätze gewonnen und ein Instrument zur Hand, mit dem Landwirte konkret bei der Entscheidung ihres Direktvermarktungsweges unterstützt werden können.

Höfinger: "Unternehmerische Entscheidungen betreffen meist ganze Familie"

Der Ausbau von Vertriebsmöglichkeiten und die Information der Betriebe stehen auch beim Landesverband für bäuerliche Direktvermarkter NÖ im Fokus betont Obmann Johann Höfinger: „Die niederösterreichischen Direktvermarkter bieten eine große Produktvielfalt und nutzen verschiedene Absatzkanäle. Durch die Studie werden neue Wege aufgezeigt und objektive Beurteilungen ermöglicht. Das ist unter anderem deshalb wichtig, weil es hier um unternehmerische Entscheidungen geht, die meist die ganze Familie am Betrieb betreffen.“

Hofladen, Hofverkauf, Selbstbedienungsladen und mobile Märkte

Ziel der Studie war es, zwölf marktübliche Vertriebswege der Direktvermarktung von bäuerlichen Lebensmitteln zu analysieren und differenzierte Potentiale für Teilregionen in Niederösterreich und Wien herauszuarbeiten. Interne und externe Erfolgsfaktoren wurden aus Sicht des Landwirtes gegenübergestellt.

Die internen Faktoren umfassten die Investition zur Erschließung des Vertriebsweges, Komplexität und Arbeitsleistung der Vermarktung, fortlaufendes Marketing, verkäuferische Eignung als Erfolgsfaktor, Einhaltung von Liefervereinbarungen, Einfluss auf die Wertschöpfung bis zum Verbraucher.

An externen Faktoren wurden die Nachfrage nach einem breiten Produktsortiment, Standort als Erfolgsfaktor, Möglichkeiten der Erlösmaximierung versus Preisdruck, die aktuelle Marktrelevanz sowie das prognostizierte Wachstum in der Vermarktung betrachtet.

Voraussetzungen sehr individuell

Im Gesamtergebnis gibt es ein klares Ranking, wonach Hofladen, Hofverkauf, Selbstbedienungsladen und mobile Märkte am besten abschneiden, der Verkauf mittels Lebensmittelhandelsketten und an Großküchen am wenigsten attraktiv erscheinen. Die Erfolgsfaktoren und Voraussetzungen sind aber für jeden Landwirt individuell zu prüfen. Ist etwa die verkäuferische Eignung nicht sehr ausgeprägt, wären möglicherweise Online-Verkauf oder ein Selbstbedienungsladen eine gute Lösung. Ist der Standort für direkten Kundenverkauf nicht optimal, könnten Lieferungen an Gastronomie oder Großküchen gut funktionieren.



Kernzielgruppe der „Postmateriellen“

Weiters wurde untersucht, welche Regionen in Niederösterreich und Wien sich generell für Direktvermarktung an Letztverbraucher besonders eignen. Als wesentliche Einflussfaktoren wurden hierbei der Anteil der Kernzielgruppe der „Postmateriellen“ in der Bedeutung der Sinus-Milieus-Daten, die Jahresbruttobezüge von Arbeitnehmern und der Anteil von Mehrpersonenhaushalten herausgefiltert. Überträgt man das auf die Regionen in Niederösterreich stellen sich konkret die Bezirke Mödling, Korneuburg, Tulln, Baden, Sankt Pölten-Land, Krems an der Donau, Wiener Neustadt, Bruck an der Leitha und Gänserndorf mit überdurchschnittlich hohem Direktvermarktungspotential dar.

Am Image der Produkte arbeiten

Die Erkenntnisse der Studie lassen auf unterschiedliche Handlungsansätze schließen. Einer könnte sein, in Bezirken mit hohem Direktvermarktungspotential den Produktionsfokus stärker auf Produkte zu legen, die sich für eine Direktvermarktung eignen. Auch am Image der Produkte kann gearbeitet werden, um die Nachfrage zu erhöhen. Oder Landwirte erweitern ihr Zielabsatzgebiet und denken mehr in Zielgruppenregionen als in den heimischen Erzeugerstrukturen.

Infos zur Studie

Die Finanzierung der Studie erfolgte zum größten Teil aus dem Budget des Netzwerk Kulinarik über das Programm Ländliche Entwicklung. Die Eigenmittel wurden von der Landwirtschaftskammer NÖ aufgebracht.